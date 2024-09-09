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Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

9 сентября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на черный металл в Украине по состоянию на 9 сентября 2024 года
Выплавка металла. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В последнюю неделю цены на черный металл в Украине колебались, однако остаются на стабильном уровне. Изменения в рыночных котировках обусловлены колебаниями спроса и предложения на внутреннем рынке, а также колебаниями мировых цен на сырье. Несмотря на эти колебания, общая ситуация на рынке остается стабильной благодаря сохранению уровня производства и импортных поставок.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в сентябре.

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Интересные факты о чермете

Черный металл, в том числе сталь и чугун, являются критически важным компонентом в индустриальном производстве, строительстве и автомобильной промышленности. Одним из интересных фактов является то, что сталь, состоящая преимущественно из железа и углерода, является материалом, имеющим огромное разнообразие форм и свойств благодаря разным методам термической обработки и легирования. К примеру, нержавеющая сталь, содержащая хром, отличается своей стойкостью к коррозии и широко используется в медицинском оборудовании и кухонных приборах.

Еще один интересный факт — чугун, являющийся важной составной частью черного металла, был одним из первых металлов, который использовался людьми более 2000 лет назад. Он отличается высокой прочностью на сжатие и часто применяется в строительстве мостов и трубопроводов. При производстве чугуна часто используют древние технологии, которые, однако, до сих пор остаются актуальными из-за своей простоты и эффективности.

Какая ситуация с металлургией в Украине сейчас

Как отмечает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, война нанесла серьезный удар по металлургической промышленности Украины, разрушив около двух третей ее мощностей. Если в 2021 году украинские предприятия производили 21 млн тонн чугуна, то в 2023 году этот показатель сократился до 6 млн тонн. Подобное резкое понижение отмечается и в производстве стали.

Он подчеркнул, что российское вторжение привело к значительному сокращению экспорта украинской металлургической продукции.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022-м этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — сказал Пендзин.

Цены на чермет в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

  • Киевская область — от 3 грн до 5,5 грн;
  • Винницкая область — от 3 грн до 5 грн;
  • Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Житомирская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Запорожская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Кировоградская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Львовская область — от 3 грн до 5,5 грн;
  • Николаевская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Одесская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Полтавская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Сумская область — от 3,5 до 5,5 грн;
  • Тернопольская область — от 3 грн до 5,5 грн;
  • Харьковская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Хмельницкая область — от 3,5 грн до 6 грн;
  • Черкасская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Черновицкая область — от 3 грн до 5,5 грн;
  • Черниговская область — от 3,5 грн до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине. Еще мы собрали цены на золото, латунь и алюминий.

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