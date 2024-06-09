Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 9 июня 2024 года

Выплавка металла в литейном цехе. Фото: УНІАН

Цена черного металла в Украине немного выросла с начала июня из-за увеличения спроса. Сейчас сдавать чермет на металлолом очень выгодно, поскольку цены на него стабильно высокие.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в июне.

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Где в Украине дороже всего принимают лом чермета

Дороже всего лом черного металла можно сдать в основных промышленных центрах страны. Это обусловлено развитой инфраструктурой для приема и переработки металлолома, а также высоким спросом на сырье для металлургических предприятий. Вот список городов, где цены на металлолом черного металла самые высокие:

Киев — столица Украины, где благодаря большому количеству промышленных предприятий и перерабатывающих заводов, лом черного металла принимают по самым высоким ценам. Днепр — крупный промышленный город, известный своей металлургической отраслью. Здесь находятся многочисленные приемные пункты, предлагающие выгодные условия для сдачи металлолома. Харьков — еще один крупный промышленный центр с высоким спросом на черный металл, обеспечивающий конкурентоспособные цены на металлолом. Одесса — портовый город, где развитая логистика способствует высоким ценам на лом черного металла благодаря возможности экспорта сырья. Львов — западноукраинский город с развитой промышленностью, где также принимают металлолом по выгодным ценам.

В этих городах приемные пункты металлолома обеспечивают не только высокие цены, но и удобные условия для сдачи, что делает процесс выгодным для сдатчиков.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако эксперт отметил, что говорить об иностранных инвестициях в возобновление украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал он.

Новак добавил, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на чермет в Украине в июне

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 5 грн до 7 грн;

Винницкая область — от 4,5 грн до 6 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 7,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 6,5 грн;

Кировоградская область — от 3,5 грн до 7,5 грн;

Львовская область — от 5 грн до 7 грн;

Николаевская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Одесская область — от 4 грн до 7 грн;

Полтавская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Сумская область — от 4,5 до 7 грн;

Тернопольская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5 грн;

Черкасская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 6 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 6 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в июне. Еще мы собрали цены на медь, латунь и золото.