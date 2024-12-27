Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 27 декабря 2024 года

Рабочие металлургического комбината. Фото: freepik.es

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Даже в мире высоких технологий черные металлы остаются незаменимыми. Эти материалы, несмотря на свою простоту, играют немаловажную роль в самых передовых отраслях промышленности. Черные металлы помогают строить небоскребы и создавать высокотехнологичные устройства.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 27 декабря.

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Интересные факты о черных металлах

Железо является основным компонентом черных металлов и обладает уникальным магнитным свойством. Оно используется в производстве магнитов, трансформаторов и электродвигателей. Интересно, что чистое железо не является сильнейшим магнитом — его магнитные свойства усиливаются при добавлении небольшого количества углерода или других элементов.

Чугун, один из самых распространенных черных металлов, обладает высокой коррозионной стойкостью благодаря наличию графита в его структуре. Графит образует защитный слой на поверхности чугуна, предотвращая его разрушение. Это делает чугун идеальным материалом для использования в агрессивных средах, таких как канализационные системы и химические заводы.

Сталь, сплав железа и углерода, который может быть невероятно крепким. К примеру, сталь, используемая в строительстве небоскребов и мостов, может выдерживать нагрузку до 500 мегапаскалей. Это эквивалентно весу около 50 тонн на квадратный сантиметр.

Железо активно реагирует с кислородом, образуя оксиды, такие как ржавчина. Однако в контролируемых условиях этот процесс используется для создания защитных покрытий. К примеру, оксидирование железа применяется для создания черного железа, которое используется в декоративных целях и для защиты от коррозии.

Черные металлы находят применение в медицине. К примеру, стальные имплантаты используются для замены костей и суставов благодаря их прочности и биосовместимости. Кроме того, железо является важным элементом для человека, который необходим для транспортировки кислорода в крови.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Украина показывает значительный прогресс в производстве стали в 2024 году. Согласно предварительным данным, объем выплавки стали может составить 7,5 млн тонн, что на 21% больше, чем в 2023 году. Однако этот показатель все еще на 65% ниже довоенного уровня 2021 года, когда объем производства достигал 21,4 млн тонн. Такие данные приводит GMK Center.

Восстановлению отрасли существенно способствовал запуск морского коридора в конце 2023 года. Новый маршрут упростил логистику на западных границах, снизил погрузку на транспортную инфраструктуру и создал дополнительные возможности для экспорта стальной продукции.

Одним из важных событий 2024 стал ввод в эксплуатацию второй доменной печи на "АрселорМиттал Кривой Рог", что позволило увеличить объем производства стали на 40%.

Кроме того, морской коридор сыграл ключевую роль в возобновлении экспорта железной руды в Китай. За период с января по ноябрь 2024 года из Украины в Китай было экспортировано 13 млн тонн железной руды, что составляет 43% от общего объема поставок этого сырья.

Несмотря на достигнутые успехи, прогнозы на 2025 год остаются сдержанными. Военные действия продолжают оказывать значительное влияние на горно-металлургический комплекс Украины. Увеличение отрицательных факторов может привести к снижению объемов производства и экспорта металлургической продукции.

Также отрасль встает перед трудностями в обеспечении конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешних рынках. Рост цен на электроэнергию, уже превышающих европейские, а также увеличение тарифов на железнодорожные перевозки, которое происходит второй раз за три года, оказывают давление на компании ГМК. Эти факторы увеличивают производственные издержки, что ставит под угрозу сохранение объемов производства и может привести к остановке отдельных предприятий.

Цены на чермет в Украине в декабре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 4 грн до 5 грн;

Винницкая область — от 4,5 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;

Запорожская область – от 5,5 грн до 8 грн;

Волынская область — от 5 грн до 7 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 5 грн;

Львовская область — от 5 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 4 грн;

Одесская область — от 4 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5 грн;

Сумская область — от 4 до 5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Черкасская область — от 4 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5 грн;

Черниговская область — от 3 грн до 4 грн.

Что еще стоит знать украинцам

В пунктах приема металлолома принимают не только черные металлы, но и цветные, такие как латунь. Ее стоимость значительно выше цены стали или чугуна.

Латунь, в свою очередь, значительно дешевле золота. Золотые изделия можно сдать в ломбарды и получить хорошие деньги. В последнее время цена на этот драгметалл постоянно растет.