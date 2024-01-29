Ціни на брухт чорного металу в Україні 29 січня 2024 року

Виплавка сталі. Фото: Shutterstock

Чермет — це не тільки ефективний спосіб вторинної переробки металевих відходів, але й ключовий компонент в утворенні замкнутого циклу управління ресурсами. Процес переробки чермету враховує велику кількість металевих матеріалів, таких як сталь та чорний метал, і забезпечує їхню повторну використаність у виробництві. Переробка чермету — необхідна ланка в сучасному промисловому виробництві, де сталеві вироби є необхідною складовою для багатьох галузей. Також здавання чермету на брухт може принести непоганий додатковий прибуток.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні 29 січня.

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Цікаві факти про чермет

Історія чермету має глибоке коріння, яке сягає далеко в минуле. Одним із перших значущих етапів вторинної переробки металу можна вважати період Римської імперії. Саме римляни активно використовували старі металеві об'єкти, зокрема бронзу, для виробництва нових знарядь та обладнання.

В середньовіччі та ранньому Новому часі практика переплавлення металевих виробів для отримання нових матеріалів також була досить поширеною. Залізні інструменти, зброя та різноманітні вироби переплавлялися для виробництва нових, що робило можливим ефективне використання ресурсів того часу.

Проте та історія сучасної системи вторинної переробки металу, як її ми розуміємо сьогодні, розпочалася в ХІХ-ХХ століттях з розвитком індустріалізації та розширенням металургійної промисловості. Сучасні технології і обладнання дозволяють використовувати чермет у великому масштабі, зменшуючи витрати сировини та негативний вплив на довкілля.

Як правильно здавати брухт у пункти приймання

Джерелом для виробництва чермету є залізна руда. Проте обмеженість її запасів та високі енергетичні витрати у процесах видобутку та обробки стають факторами, які потребують уважного розгляду. Крім того, ці процеси негативно впливають на довкілля.

Саме тому здавання брухту до пунктів приймання вторинної сировини може мати велике значення. Цей процес не лише сприяє зниженню екологічних збитків, але й може приносити певний дохід.

Тим, хто вперше планує здавати брухт, потрібно звернути увагу на такі аспекти:

Дрібні деталі та вироби виявляються більш популярними в пунктах приймання брухту, оскільки їх обробка та транспортування є простішими та економічно вигіднішими.

Габаритні конструкції оцінюються нижче через більш трудомісткі процеси транспортування та зважування, і вартість брухту може знизитися при використанні різального обладнання для завантаження в прес.

Важливо розсортувати брухт на чорні та кольорові метали, відокремити нержавійну сталь від вуглецевої, а також розібрати складні вироби з неметалевими частинами.

Підготовка брухту до здачі включає очищення від забруднень, розділення нержавійної та вуглецевої сталі, розрізання складних конструкцій для спрощення транспортування та зважування.

Також краще за все здавати велику кількість брухту одразу — це може підвищити його кінцеву ціну.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чермету станом на 29 січня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 4,5 грн до 6 грн,

Вінницька область — від 3 грн до 4,5 грн,

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 6 грн,

Житомирська область — від 2,5 грн до 4 грн,

Закарпатська область — від 2,5 грн до 4 грн,

Запорізька область — від 3,5 грн до 5 грн,

Івано-Франківська область — від 2,5 грн до 4 грн,

Кіровоградська область — від 2,5 грн до 4,5 грн,

Львівська область — від 3 грн до 4,5 грн,

Миколаївська область — від 4,5 грн до 6 грн,

Одеська область — від 4 грн до 6 грн,

Полтавська область — від 3,5 грн до 5 грн,

Сумська область — від 2 грн до 4 грн,

Тернопільська область — від 2,5 грн до 4,5 грн,

Харківська область — від 3 грн до 5 грн,

Хмельницька область — від 3 грн до 5 грн,

Черкаська область — від 2 грн до 4 грн,

Чернівецька область — від 3,5 грн до 5 грн,

Чернігівська область — від 2,5 грн до 4 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та латуні в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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