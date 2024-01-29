Цены на металлолом черного металла в Украине 29 января 2024 года

Выплавка стали. Фото: Shutterstock

Чермет — это не только эффективный способ вторичной переработки металлических отходов, но и ключевой компонент в образовании замкнутого цикла управления ресурсами. Процесс переработки чермета учитывает множество металлических материалов, таких как сталь и черный металл, и обеспечивает их повторное использование в производстве. Переработка чермета является необходимым звеном в современном промышленном производстве, где стальные изделия являются необходимой составляющей многих отраслей. Также сдача чермета на металлолом может принести неплохую дополнительную прибыль.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине 29 января.

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Интересные факты о чермете

История чермета имеет глубокие корни, уходящие далеко в прошлое. Одним из первых значимых этапов вторичной переработки металла можно считать период Римской империи. Именно римляне активно использовали старые металлические объекты, в частности бронзу, для производства новых орудий и оборудования.

В средневековье и раннем Новом времени практика переплавки металлических изделий для получения новых материалов также была довольно распространенной. Железные инструменты, оружие и разные изделия переплавлялись для производства новых, что делало возможным эффективное использование ресурсов того времени.

Однако история современной системы вторичной переработки металла, как ее мы понимаем сегодня, началась в ХІХ-ХХ веках с развитием индустриализации и расширением металлургической промышленности. Современные технологии и оборудование позволяют использовать черметы в большом масштабе, уменьшая расход сырья и негативное влияние на окружающую среду.

Как правильно сдавать лом в пункты приема

Источником производства чермета является железная руда. Однако ограниченность ее запасов и высокие энергетические затраты в процессах добычи и обработки становятся факторами, требующими внимательного рассмотрения. Кроме того, эти процессы оказывают негативное влияние на окружающую среду.

Именно поэтому сдача лома в пункты приема вторичного сырья может иметь большое значение. Этот процесс не только способствует снижению экологического ущерба, но и может приносить определенный доход.

Тем, кто впервые планирует сдавать металлолом, нужно обратить внимание на следующие аспекты:

Мелкие детали и изделия оказываются более популярными в пунктах приема лома, поскольку их обработка и транспортировка проще и экономически выгоднее.

Габаритные конструкции оцениваются ниже из-за более трудоемких процессов транспортировки и взвешивания, и стоимость лома может снизиться при использовании режущего оборудования для загрузки в пресс.

Важно рассортировать лом на черные и цветные металлы, отделить нержавеющую сталь от углеродистой, а также разобрать сложные изделия с неметаллическими частями.

Подготовка лома к сдаче включает очистку от загрязнений, разделение нержавеющей и углеродистой стали, разрезку сложных конструкций для упрощения транспортировки и взвешивания.

Также лучше всего сдавать большое количество лома сразу — это может повысить его конечную цену.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета по состоянию на 29 января, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 4,5 грн до 6 грн,

Винницкая область —от 3 грн до 4,5 грн,

Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6 грн,

Житомирская область — от 2,5 грн до 4 грн,

Закарпатская область — от 2,5 грн до 4 грн,

Запорожская область — от 3,5 грн до 5 грн,

Ивано-Франковская область — от 2,5 грн до 4 грн,

Кировоградская область — от 2,5 грн до 4,5 грн,

Львовская область — от 3 грн до 4,5 грн,

Николаевская область — от 4,5 грн до 6 грн,

Одесская область — от 4 грн до 6 грн,

Полтавская область — от 3,5 грн до 5 грн,

Сумская область — от 2 грн до 4 грн,

Тернопольская область — от 2,5 грн до 4,5 грн,

Харьковская область — от 3 грн до 5 грн,

Хмельницкая область — от 3 грн до 5 грн,

Черкасская область — от 2 грн до 4 грн,

Черновицкая область — от 3,5 грн до 5 грн,

Черниговская область — от 2,5 грн до 4 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и латуни в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия, бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину и золото в Украине.