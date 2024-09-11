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Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

11 сентября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 11 сентября 2024 года
Производство алюминия. Фото: Reuters
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Алюминий окружает нас повсюду — от рам велосипедов и стремянок до почтовых ящиков, оконных рам, садовой мебели и автомобильных дисков. Этот металл используется во множестве предметов быта, и, скорее всего, каждый хоть раз упаковывал пищу в фольгу, которая также производится из алюминия. Переработка алюминия — дело выгодное. Его высокая стоимость на пунктах приемки объясняется тем, что этот металл можно перерабатывать неограниченное количество раз.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 11 сентября.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий занимает третье место по распространенности среди элементов в земной коре, однако живые организмы не используют его в процессе метаболизма. Это объясняется высокой электроположительностью алюминия — он легко передает электроны другим элементам, что делает его токсичным. В результате он может вступать в связь с важными молекулами, такими как ДНК и белки, нарушая их функции.

Первым древним изделием, состоящим на 85% алюминия, считается небольшая статуэтка, обнаруженная в египетской гробнице в городе Фаюм. Она датируется ІІІ веком н.э. и выполнена из сплава алюминия с медью и свинцом.

Первые алюминиевые фольги появились в 1910 году в США и использовались для упаковки жевательной резинки и сигарет. А в 1959 году там же были изготовлены первые алюминиевые консервные банки, что значительно упростило транспортировку и хранение продуктов, открыв новые возможности для их упаковки.

Около 75% всего производимого алюминия по-прежнему используется благодаря его переработке. В среднем алюминиевая банка проходит цикл от покупки в магазине, утилизации, переработки и повторного производства за 60 дней, возвращаясь на полки супермаркетов в виде новой упаковки для напитков.

Переработка алюминия требует на 95% меньше энергии по сравнению с его производством из бокситовой руды. Энергия, сэкономленная при переработке только одной алюминиевой банки, достаточна для того, чтобы питать телевизор в течение трех дней.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отмечает, что иностранные инвесторы проявляют интерес к разным секторам украинской экономики, в частности металлургии. Однако, по его словам, реальные инвестиции в обновление украинской металлургии возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Он также подчеркнул, что для восстановления металлургической отрасли в послевоенный период потребуются вложения в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на алюминий в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 55 до 75 грн;

Винницкая область — от 55 до 70 грн;

Волынская область — 40 до 60 грн;

Днепропетровская область — от 50 до 80 грн;

Житомирская область — от 40 до 60 грн;

Закарпатская область — от 40 до 65 грн;

Запорожская область — от 60 до 80 грн;

Ивано—Франковская область — от 40 до 60 грн;

Кировоградская область — от 45 до 55 грн;

Львовская область — от 55 до 70 грн;

Николаевская область — от 45 до 65 грн;

Одесская область — от 55 до 75 грн;

Полтавская область — от 40 до 60 грн;

Ровенская область — от 45 до 55 грн;

Сумская область — от 45 до 55 грн;

Тернопольская область — от 45 до 70 грн;

Харьковская область — от 55 до 75 грн;

Хмельницкая область — от 45 до 60 грн;

Черкасская область — от 45 до 60 грн;

Черновицкая область — от 40 до 60 грн;

Черниговская область — от 45 до 55 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине. Еще мы собрали цены на золото, латунь и медь.

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