Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 16 июня 2024 года

Завод по переработке алюминия. Фото: Reuters

Цены на лом алюминия в Украине остаются стабильными и высокими с начала июня, что создает выгодные условия для тех, кто планирует его сдавать. Такая ситуация способствует прибыльности как для индивидуальных сдатчиков, так и для предприятий, занимающихся вторичной переработкой металла.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 16 июня.

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Самые высокие цены на прием лома алюминия обычно можно найти в крупных промышленных городах, где есть значительный спрос на вторичное сырье и развитая инфраструктура для его переработки. В таких городах, как Киев, Харьков, Днепр и Одесса, часто предлагают самые высокие расценки за алюминиевый металлолом из-за большого количества металлургических заводов и предприятий, занимающихся вторичной переработкой металла.

Однако, точные данные могут изменяться в зависимости от экономической ситуации, цен на металлы на мировых рынках и местного спроса. Поэтому для получения наиболее актуальной информации рекомендуется обращаться непосредственно к пунктам приема металлолома в вашем регионе или проверять специализированные ресурсы и биржи.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отмечает, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако он подчеркивает, что реальные инвестиции в восстановление украинской металлургии станут возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Эксперт также подчеркнул, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на алюминий в Украине в июне

Средние цены в областях Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 75 до 90 грн;

Винницкая область — от 65 до 80 грн;

Волынская область — 55 до 75 грн;

Днепропетровская область — от 65 до 80 грн;

Житомирская область — от 55 до 70 грн;

Закарпатская область — от 55 до 75 грн;

Запорожская область — от 60 до 75 грн;

Ивано-Франковская область — от 45 до 65 грн;

Кировоградская область — от 40 до 60 грн;

Львовская область — от 40 до 60 грн;

Николаевская область — от 45 до 65 грн;

Одесская область — от 45 до 70 грн;

Полтавская область — от 45 до 65 грн;

Ровенская область — от 45 до 60 грн;

Сумская область — от 40 до 60 грн;

Тернопольская область — от 55 до 70 грн;

Харьковская область — от 40 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 45 до 65 грн;

Черкасская область — от 40 до 60 грн;

Черновицкая область — от 40 до 65 грн;

Черниговская область — от 45 до 65 грн.

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