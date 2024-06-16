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Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг лома в июне

16 июня 2024 06:40
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Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 16 июня 2024 года
Завод по переработке алюминия. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на лом алюминия в Украине остаются стабильными и высокими с начала июня, что создает выгодные условия для тех, кто планирует его сдавать. Такая ситуация способствует прибыльности как для индивидуальных сдатчиков, так и для предприятий, занимающихся вторичной переработкой металла.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 16 июня.

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Самые высокие цены на прием лома алюминия обычно можно найти в крупных промышленных городах, где есть значительный спрос на вторичное сырье и развитая инфраструктура для его переработки. В таких городах, как Киев, Харьков, Днепр и Одесса, часто предлагают самые высокие расценки за алюминиевый металлолом из-за большого количества металлургических заводов и предприятий, занимающихся вторичной переработкой металла.

Однако, точные данные могут изменяться в зависимости от экономической ситуации, цен на металлы на мировых рынках и местного спроса. Поэтому для получения наиболее актуальной информации рекомендуется обращаться непосредственно к пунктам приема металлолома в вашем регионе или проверять специализированные ресурсы и биржи.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отмечает, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако он подчеркивает, что реальные инвестиции в восстановление украинской металлургии станут возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Эксперт также подчеркнул, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на алюминий в Украине в июне

Средние цены в областях Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 75 до 90 грн;
  • Винницкая область — от 65 до 80 грн;
  • Волынская область — 55 до 75 грн;
  • Днепропетровская область — от 65 до 80 грн;
  • Житомирская область — от 55 до 70 грн;
  • Закарпатская область — от 55 до 75 грн;
  • Запорожская область — от 60 до 75 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 45 до 65 грн;
  • Кировоградская область — от 40 до 60 грн;
  • Львовская область — от 40 до 60 грн;
  • Николаевская область — от 45 до 65 грн;
  • Одесская область — от 45 до 70 грн;
  • Полтавская область — от 45 до 65 грн;
  • Ровенская область — от 45 до 60 грн;
  • Сумская область — от 40 до 60 грн;
  • Тернопольская область — от 55 до 70 грн;
  • Харьковская область — от 40 до 70 грн;
  • Хмельницкая область — от 45 до 65 грн;
  • Черкасская область — от 40 до 60 грн;
  • Черновицкая область — от 40 до 65 грн;
  • Черниговская область — от 45 до 65 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на золото, чермет и латунь.

Мы также сообщали, что в течение периода с января по май 2024 года товарооборот Украины достиг 44,3 млрд долларов, из которых импорт составил 27,5 млрд долларов, а экспорт — 16,8 млрд долларов. Известно, какие товары и какие страны Украина импортировала и экспортировала.

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