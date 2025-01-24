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Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

24 січня 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 24 січня 2025 року
Виробництво алюмінію. Фото: metinvestholding.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Алюміній — це поширений кольоровий метал, що займає третє місце після кисню та кремнію за кількістю у земній корі. Його властивості — легкість, міцність та корозійна стійкість — дозволяють використовувати алюміній у різних галузях. Метал знаходить застосування у будівництві, електроніці, автомобільній промисловості тощо. Здатність алюмінію до багаторазової переробки робить його досить екологічним матеріалом.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 24 січня 2025 року.

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Цікаві факти про алюміній

Відкриття хімічного елементу "алюміній" відбулось на початку ХІХ століття. В 1808 відомий британський вчений Сер Хемфрі Деві зумів отримати алюмінієву амальгаму, проте технологічні обмеження завадили йому витягти чистий метал.

У природних умовах алюміній ніколи не зустрічається у самостійному вигляді. Він присутній виключно у хімічних сполуках: оксидах, гідроксидах та хлоридах, які поширені у гірських породах, мінеральних структурах та ґрунтових масивах.

Революційний прорив у виробництві алюмінію стався у 1886 році завдяки незалежним розробкам французького вченого Поля Еру та американського дослідника Чарльза Холла. Ними був розроблений метод електролітичного вилучення металу з оксиду алюмінію в розплавленому сольовому середовищі, відомий нині як процес Холла-Еру, який став основним для сучасної металургійної промисловості.

Корунд є надтвердою кристалічною модифікацією оксиду алюмінію. З показником твердості 9 за шкалою Мооса він поступається тільки алмазу і широко застосовується як абразивний матеріал у стоматології, будівництві та ювелірній справі.

У 2022 році було випущено близько 300 мільярдів банок алюмінієвих для напоїв, що становить близько третини від загального обсягу виробництва упаковки. Додатково близько 20% напоїв розливається у багатошарову тару з алюмінієвим покриттям.

Яка ситуація з металургією в Україні

Північний гірничо-збагачувальний комбінат (Північний ГЗК), що входить до групи "Метінвест", суттєво інвестував понад 42 млн грн у капітальний ремонт залізничних колій. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У рамках програми модернізації фахівці підприємства виконали капітальний ремонт 4,2 км колій та 12 комплектів стрілочних перекладів. Роботи проводились на території Первомайського кар'єру та у цеху вивезення готової продукції управління залізничного транспорту. Було проведено повний демонтаж старої колії, видалення рейко-шпальної решітки та укладання нового полотна.

Залізнична мережа Північного ГЗК має довжину майже 300 км. На обслуговуванні фахівців комбінату перебуває понад 500 стрілочних переводів.  На поточний рік підприємство запланувало відремонтувати 5,7 км колій та 18 стрілочних переводі. Роботи проводитимуться на територіях Первомайського та Ганнівського кар'єрів, а також у цеху вивезення готової продукції.

Ціни на алюміній в Україні у січні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 50 до 80 грн;
  • Вінницька область — від 45 до 85 грн;
  • Волинська область — від 45 до 95 грн;
  • Дніпропетровська область — від 40 до 80 грн;
  • Житомирська область — від 40 до 80 грн;
  • Закарпатська область — від 50 до 80 грн;
  • Запорізька область — від 40 до 95 грн;
  • Івано-Франківська область — від 40 до 70 грн;
  • Кіровоградська область — від 40 до 70 грн;
  • Львівська область — від 45 до 85 грн;
  • Миколаївська область — від 40 до 70 грн;
  • Одеська область — від 45 до 70 грн;
  • Полтавська область — від 40 до 70 грн;
  • Рівненська область — від 40 до 70 грн;
  • Сумська область — від 45 до 90 грн;
  • Тернопільська область  —  від 40 до 95 грн;
  • Харківська область —  від 50 до 90 грн;
  • Хмельницька область — від 40 до 70 грн;
  • Черкаська область —  від 40 до 70 грн;
  • Чернівецька область — від 40 до 70 грн;
  • Чернігівська область — від 45 до 70 грн.

Що ще варто знати українцям

Популярним кольоровим металом, який можна здати у пункти приймання вторсировини також є латунь. Ціни на цей сплав вищі, ніж вартість алюмінію.

Крім того, ми зібрали ціни на золото в Україні. Це найвідоміший дорогоцінний метал, який використовується у ювелірній промисловості й не тільки.

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