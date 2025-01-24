Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 24 января 2025 года

Производство алюминия. Фото: metinvestholding.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий — это распространенный цветной металл, занимающий третье место после кислорода и кремния по количеству в земной коре. Его свойства — легкость, прочность и коррозионная стойкость — позволяют использовать алюминий в различных отраслях. Металл находит применение в строительстве, электронике, автомобильной промышленности и т.д. Способность алюминия к многократной переработке делает его достаточно экологичным материалом.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 24 января 2025 года.

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Интересные факты об алюминии

Открытие химического элемента "алюминий" состоялось в начале ХІХ века. В 1808 году известный британский ученый Сэр Хемфри Дэви сумел получить алюминиевую амальгаму, однако технологические ограничения помешали ему извлечь чистый металл.

В природных условиях алюминий никогда не встречается в самостоятельном виде. Он присутствует исключительно в химических соединениях: оксидах, гидроксидах и хлоридах, которые распространены в горных породах, минеральных структурах и почвенных массивах.

Революционный прорыв в производстве алюминия произошел в 1886 году благодаря независимым разработкам французского ученого Поля Эру и американского исследователя Чарльза Холла. Ими был разработан метод электролитического извлечения металла из оксида алюминия в расплавленной солевой среде, известный ныне как процесс Холла-Эру, который стал основным для современной металлургической промышленности.

Корунд является сверхтвердой кристаллической модификацией оксида алюминия. С показателем твердости 9 по шкале Мооса он уступает только алмазу и широко применяется как абразивный материал в стоматологии, строительстве и ювелирном деле.

В 2022 году было выпущено около 300 миллиардов банок алюминиевых для напитков, что составляет около трети от общего объема производства упаковки. Дополнительно около 20% напитков разливается в многослойную тару с алюминиевым покрытием.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК), входящий в группу "Метинвест", существенно инвестировал более 42 млн грн в капитальный ремонт железнодорожных путей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках программы модернизации специалисты предприятия выполнили капитальный ремонт 4,2 км путей и 12 комплектов стрелочных переводов. Работы проводились на территории Первомайского карьера и в цехе вывоза готовой продукции управления железнодорожного транспорта. Был проведен полный демонтаж старого пути, удаление рельсошпальной решетки и укладка нового полотна.

Железнодорожная сеть Северного ГОКа имеет длину почти 300 км. На обслуживании специалистов комбината находится более 500 стрелочных переводов. На текущий год предприятие запланировало отремонтировать 5,7 км путей и 18 стрелочных переводов. Работы будут проводиться на территориях Первомайского и Анновского карьеров, а также в цехе вывоза готовой продукции.

Цены на алюминий в Украине в январе

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 80 грн;

Винницкая область — от 45 до 85 грн;

Волынская область — от 45 до 95 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 80 грн;

Житомирская область — от 40 до 80 грн;

Закарпатская область — от 50 до 80 грн;

Запорожская область — от 40 до 95 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 70 грн;

Кировоградская область — от 40 до 70 грн;

Львовская область — от 45 до 85 грн;

Николаевская область — от 40 до 70 грн;

Одесская область — от 45 до 70 грн;

Полтавская область — от 40 до 70 грн;

Ровенская область — от 40 до 70 грн;

Сумская область — от 45 до 90 грн;

Тернопольская область — от 40 до 95 грн;

Харьковская область — от 50 до 90 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 70 грн;

Черкасская область — от 40 до 70 грн;

Черновицкая область — от 40 до 70 грн;

Черниговская область — от 45 до 70 грн.

Что еще стоит знать украинцам

Популярным цветным металлом, который можно сдать в пункты приема вторсырья также является латунь. Цены на этот сплав выше, чем стоимость алюминия.

Кроме того, мы собрали цены на золото в Украине. Это самый известный драгоценный металл, который используется в ювелирной промышленности и не только.