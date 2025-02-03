Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 3 лютого 2025 року

Виробництво алюмінію. Фото: mining.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній є найпоширенішим металом у земній корі, становлячи приблизно 8% її маси. Завдяки своїм унікальним властивостям він часто використовується у сучасній промисловості та повсякденному житті.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 3 лютого 2025 року.

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Цікаві факти про алюміній

У XIX столітті алюміній вважався більш цінним, ніж золото, через складність його отримання. Наприклад, за наказом Наполеона III були виготовлені алюмінієві столові прилади, які подавалися на урочистих обідах імператору та найпочеснішим гостям, тоді як інші гості користувалися приладами із золота та срібла.

Багато дорогоцінних каменів, таких як смарагди, містять у своєму складі хімічні сполуки алюмінію. Крім того, якщо нагріти алюміній до 2 200°C, він перетворюється на штучний сапфір.

Алюміній був виявлений не тільки на Землі, але й на інших небесних тілах, таких як Марс та Місяць. Його присутність на цих планетах свідчить про подібні геологічні процеси й підкреслює поширеність цього елемента у Всесвіті.

Яка ситуація з металургією в Україні

Канадська гірничорудна компанія Black Iron Inc., яка володіє активами в Україні, підписала довгострокову угоду з міською владою Кривого Рогу на оренду 248 га землі. Це важливо для реалізації проєкту розробки Шиманівського залізорудного родовища.

Орендована територія охоплює значну частину майбутнього кар'єру. Black Iron розглядає можливість оренди або придбання цих земель для розміщення збагачувальної фабрики, хвостосховищ та відвалів породи.

У компанії зазначили, що підписання угоди є важливим етапом у процесі оновлення дозволу на видобуток корисних копалин. Крім того, це дозволить завершити екологічні та інженерні дослідження, необхідні для подальшого розвитку проєкту.

Ціни на алюміній в Україні у лютому

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 85 грн;

Вінницька область — від 45 до 80 грн;

Волинська область — від 45 до 90 грн;

Дніпропетровська область — від 45 до 90 грн;

Житомирська область — від 40 до 85 грн;

Закарпатська область — від 50 до 80 грн;

Запорізька область — від 50 до 90 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 80 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 80 грн;

Львівська область — від 45 до 85 грн;

Миколаївська область — від 40 до 75 грн;

Одеська область — від 45 до 75 грн;

Полтавська область — від 40 до 75 грн;

Рівненська область — від 45 до 75 грн;

Сумська область — від 45 до 90 грн;

Тернопільська область — від 40 до 80 грн;

Харківська область — від 50 до 90 грн;

Хмельницька область — від 45 до 75 грн;

Черкаська область — від 40 до 70 грн;

Чернівецька область — від 40 до 70 грн;

Чернігівська область — від 45 до 75 грн.

Що ще варто знати українцям

Також в пунктах приймання брухту охоче приймають інші кольорові метали. Ціни на мідь в Україні у лютому можуть здивувати.

Чорний метал не такий дорогий, але ціни на сталь та чавун все одно залишаються досить привабливими. Ці матеріали широко використовуються у будівництві, машинобудуванні, енергетиці та інших галузях промисловості.