Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 6 июня 2024 года

Обработка металлов. Фото: Bloomberg

Рынок металлолома в Украине остается стабильным, показывая высокий уровень активности. В июне цены на алюминий держатся на стабильно высоком уровне, что обусловлено ограниченными поставками сырья и высоким спросом в промышленном секторе. Несмотря на вызовы, отрасль продолжает приносить значительную прибыль, обеспечивая стабильный доход для предпринимателей и бизнеса.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 6 июня.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий — это уникальный металл, находящий широкое применение в различных отраслях благодаря своим особенностям. Он является одним из самых легких металлов, но при этом обладает высокой крепостью, что делает его идеальным материалом для производства самолетов, автомобилей и других транспортных средств. Алюминий также известен своей высокой коррозионной стойкостью благодаря тонкому оксидному слою на его поверхности, что защищает металл от воздействия окружающей среды.

Кроме того, алюминий очень экономичен для переработки — его переработка требует всего около 5% энергии, необходимой для производства нового алюминия из руды. Это делает его одним из самых выгодных металлов для переработки. Алюминиевые сплавы также известны своей высокой теплопроводностью и электропроводностью, поэтому широко используются в производстве электрических проводов и радиаторов.

В каком городе Украины можно дороже всего сдать алюминий на лом

Самые высокие цены за алюминий на металлолом обычно предлагают крупные города и промышленные центры, где спрос на этот металл самый большой. В Украине такие города:

Киев — столица страны с большим количеством предприятий и заводов, где спрос на алюминий всегда высок. Одесса — портовый город с развитой инфраструктурой для экспорта металлолома. Днепр — промышленный центр со многими металлургическими предприятиями. Харьков — большой город с многочисленными заводами и предприятиями. Львов — растущий промышленный и экономический центр запада Украины.

Чтобы получить самую высокую цену за алюминий на металлолом, рекомендуется обратиться к нескольким приемным пунктам и сравнить их предложения. Кроме того, следует обращать внимание на условия приема, в частности, на требования к качеству и состоянию металла.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем отраслям украинской экономики, включая металлургию. Однако он отмечает, что разговоры об иностранных инвестициях в возобновление украинской металлургической промышленности могут состояться только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал эксперт.

Новак добавил, что для возобновления металлургического производства в Украине после войны потребуется значительное финансирование на уровне десятков миллиардов долларов.

Цены на алюминий в Украине в июне

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 65 до 85 грн;

Винницкая область — от 50 до 70 грн;

Волынская область — 45 до 65 грн;

Днепропетровская область — от 50 до 75 грн;

Житомирская область — от 45 до 65 грн;

Закарпатская область — от 40 до 60 грн;

Запорожская область — от 45 до 60 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 60 грн;

Кировоградская область — от 40 до 65 грн;

Львовская область — от 30 до 50 грн;

Николаевская область — от 45 до 60 грн;

Одесская область — от 45 до 65 грн;

Полтавская область — от 40 до 65 грн;

Ровенская область — от 45 до 60 грн;

Сумская область — от 35 до 60 грн;

Тернопольская область — от 45 до 65 грн;

Харьковская область — от 40 до 65 грн;

Хмельницкая область — от 30 до 55 грн;

Черкасская область — от 40 до 65 грн;

Черновицкая область — от 45 до 70 грн;

Черниговская область — от 40 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на медь, золото и черный металл.