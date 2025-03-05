Вартість алюмінію та кольорових металів у березні 2025 — актуальні ціни на пунктах приймання

Виробництво алюмінію. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У березні пункти приймання вторсировини пропонують стабільні та досить високі ціни за кілограм алюмінію. Цей кольоровий метал є надзвичайно корисним для виробництва завдяки своїй легкості, міцності, корозійній стійкості, а також високій тепло- та електропровідності.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 5 березня 2025 року.

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Металургійний комбінат "Запоріжсталь" у лютому 2025 року знизив випуск товарного металопрокату на 1,4% порівняно з аналогічним місяцем минулого року та на 8,9% щодо січня — до 195,7 тис. тонн.

Виплавка чавуну за місяць сягнула 265,4 тис. тонн, що на 6,7% більше, ніж у лютому 2024 року, але на 7,7% менше, ніж у січні. Виробництво сталі становило 235,3 тис. тонн проти 235,4 тис. тонн роком раніше. За січень-лютий 2025 року "Запоріжсталь" випустила 553,1 тис. тонн чавуну, 478,3 тис. тонн сталі та відвантажила 413,3 тис. тонн прокату.

За підсумками 2024 року підприємство збільшило випуск товарного металопрокату на 18,3% щодо рівня 2023 року — до 2,43 млн тонн. Виплавка чавуну за рік становила 3,11 млн тонн. Це на 14,3% більше ніж у 2023 році, а сталі — 2,89 млн тонн (+17,2% р./р.).

Ціни на алюміній в Україні у березні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію станом на 5 березня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 80 грн;

Вінницька область — від 45 до 85 грн;

Волинська область — від 50 до 90 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 80 грн;

Житомирська область — від 40 до 80 грн;

Закарпатська область — від 50 до 80 грн;

Запорізька область — від 50 до 95 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 80 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 80 грн;

Львівська область — від 50 до 80 грн;

Миколаївська область — від 50 до 80 грн;

Одеська область — від 50 до 90 грн;

Полтавська область — від 45 до 85 грн;

Рівненська область — від 40 до 80 грн;

Сумська область — від 40 до 80 грн;

Тернопільська область — від 40 до 95 грн;

Харківська область — від 50 до 95 грн;

Хмельницька область — від 40 до 80 грн;

Черкаська область — від 40 до 80 грн;

Чернівецька область — від 40 до 80 грн;

Чернігівська область — від 50 до 80 грн.

У пунктах приймання металобрухту можна здавати не лише алюміній, а й інші кольорові метали. Наприклад, ціни на латунь зазвичай значно вищі.

Крім того, у ломбардах можна здавати дорогоцінні метали. Ціни на золото в цих установах продовжують збільшуватися, що обумовлено впливом різних економічних та геополітичних факторів.