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Цена алюминия после Нового года — сколько стоит металл в январе

4 января 2025 06:40
Елизавета Супивская - редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 4 января 2025 года
Свалка металлолома. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Чтобы заработать немного денег, можно периодически сдавать лом на повторную переработку. Важно выбирать дорогие металлы, иначе доход будет нестабильным. В Украине достаточно конкурентные цены на алюминий, высоко ценимый благодаря возможности использования без потери свойств.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 кг лома алюминия в начале января 2025 года.

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Цены на алюминий в Украине

Найти цветной металл в домашних условиях будет непросто, хотя его используют в производстве многих предметов бытового потребления. Поскольку ресурс характеризуется стойкостью к коррозии и одновременно легкостью, из него изготавливают посуду, например кастрюли, сковородки и контейнеры для еды.

Неплохим источником алюминия дома является старая бытовая техника. Придется ее разобрать, чтобы добраться до нужного материала. Или можете продать приборы в готовом виде, а на предприятии повторной переработки сделают это дело за вас. Обратите внимание на неработающие холодильники, микроволновые печи и кондиционеры — там есть алюминиевые детали.

Что касается стоимости, то компании устанавливают цены по своему усмотрению, учитывая спрос, внешний вид металла, засоренность, объем лома, сезон, даже область Украины. Кто-то делает скидку, если клиент привозит материал самостоятельно. Так что необходимо заранее связаться с покупателем и узнать актуальную стоимость.

По состоянию на 4 января 2025 года украинцы могут продать 1 кг лома алюминия по таким ценам:

  • Киевская область — до 70 грн;
  • Винницкая область — до 80 грн;
  • Днепропетровская область — до 60 грн;
  • Запорожская область — до 90 грн;
  • Ивано-Франковская область — до 70 грн;
  • Львовская область — до 80 грн;
  • Одесская область — до 50 грн;
  • Сумская область — до 65 грн;
  • Тернопольская область — до 85 грн;
  • Харьковская область — до 75 грн;
  • Хмельницкая область — до 75 грн;
  • Черновицкая область — до 65 грн.
  • Цена алюминия после Нового года — сколько стоит металл в январе - фото 1
    Стоимость 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот
  • Цена алюминия после Нового года — сколько стоит металл в январе - фото 2
    Стоимость 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот
  • Цена алюминия после Нового года — сколько стоит металл в январе - фото 3
    Стоимость 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот
  • Цена алюминия после Нового года — сколько стоит металл в январе - фото 4
    Стоимость 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот
  • Цена алюминия после Нового года — сколько стоит металл в январе - фото 5
    Стоимость 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот
  • Цена алюминия после Нового года — сколько стоит металл в январе - фото 6
    Стоимость 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот
  • Цена алюминия после Нового года — сколько стоит металл в январе - фото 7
    Стоимость 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот
  • Цена алюминия после Нового года — сколько стоит металл в январе - фото 8
    Стоимость 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот
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Напомним, продавать можно как цветные, так и черные металлы. Они стоят дешевле, но их гораздо легче искать дома. Ведь чермет есть буквально повсюду как важный компонент производства.

Также мы писали, что одним из самых дорогих в Украине цветных металлов является медь. Высокую стоимость обуславливают уникальные свойства, в частности хорошая тепло- и электропроводность. Медь стала незаменимой в самых передовых технологиях и играет немаловажную роль в повседневной жизни.

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