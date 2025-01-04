Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 4 января 2025 года

Свалка металлолома. Фото: Pexels

Чтобы заработать немного денег, можно периодически сдавать лом на повторную переработку. Важно выбирать дорогие металлы, иначе доход будет нестабильным. В Украине достаточно конкурентные цены на алюминий, высоко ценимый благодаря возможности использования без потери свойств.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 кг лома алюминия в начале января 2025 года.

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Цены на алюминий в Украине

Найти цветной металл в домашних условиях будет непросто, хотя его используют в производстве многих предметов бытового потребления. Поскольку ресурс характеризуется стойкостью к коррозии и одновременно легкостью, из него изготавливают посуду, например кастрюли, сковородки и контейнеры для еды.

Неплохим источником алюминия дома является старая бытовая техника. Придется ее разобрать, чтобы добраться до нужного материала. Или можете продать приборы в готовом виде, а на предприятии повторной переработки сделают это дело за вас. Обратите внимание на неработающие холодильники, микроволновые печи и кондиционеры — там есть алюминиевые детали.

Что касается стоимости, то компании устанавливают цены по своему усмотрению, учитывая спрос, внешний вид металла, засоренность, объем лома, сезон, даже область Украины. Кто-то делает скидку, если клиент привозит материал самостоятельно. Так что необходимо заранее связаться с покупателем и узнать актуальную стоимость.

По состоянию на 4 января 2025 года украинцы могут продать 1 кг лома алюминия по таким ценам:

Киевская область — до 70 грн;

Винницкая область — до 80 грн;

Днепропетровская область — до 60 грн;

Запорожская область — до 90 грн;

Ивано-Франковская область — до 70 грн;

Львовская область — до 80 грн;

Одесская область — до 50 грн;

Сумская область — до 65 грн;

Тернопольская область — до 85 грн;

Харьковская область — до 75 грн;

Хмельницкая область — до 75 грн;

Черновицкая область — до 65 грн.

Стоимость 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот

Стоимость 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот

Стоимость 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот

Стоимость 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот

Стоимость 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот

Стоимость 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот

Стоимость 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот

Стоимость 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот 1/8 ​ 8

Напомним, продавать можно как цветные, так и черные металлы. Они стоят дешевле, но их гораздо легче искать дома. Ведь чермет есть буквально повсюду как важный компонент производства.

Также мы писали, что одним из самых дорогих в Украине цветных металлов является медь. Высокую стоимость обуславливают уникальные свойства, в частности хорошая тепло- и электропроводность. Медь стала незаменимой в самых передовых технологиях и играет немаловажную роль в повседневной жизни.