Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 3 июля 2024 года

Отливка металла. Фото: rapidcastings.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сдача алюминия в пункты приема вторичного сырья является современным методом, способствующим охране окружающей среды. Переработка этого металла приносит значительные преимущества как природе, так и обществу. Она способствует снижению использования природных ресурсов и уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу. К тому же переработка алюминия выгодна с точки зрения финансов, ведь за этот металл на пунктах приема лома платят достаточно высокую цену.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 3 июля.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий очень пластичный металл. Он также имеет низкую температуру плавления и низкую плотность. Самая мягкая форма стали имеет лишь 50% пластичности алюминия. Поэтому его можно с легкостью использовать в чем-либо, от автомобильных деталей до кухонных принадлежностей. Алюминиевые сплавы производятся с использованием таких элементов, как медь, цинк, магний, кремний или марганец для улучшения свойств металла.

Алюминий можно перерабатывать до бесконечности, это один из немногих материалов, который окупает стоимость собственного сбора. Фактически, 75% всего когда-либо производимого алюминия все еще находится в обращении, и для его переработки требуется всего 5% энергии, необходимой для первоначального производства металла. Он также сохраняет свои физические характеристики нескончаемо длительно.

Мировое производство алюминия составляет около 40 млн. тонн в год. Переработка алюминиевых изделий вводит в обращение примерно такое же количество металла.

Кроме того, что этот металл легок, он также очень жаропрочный. Для того чтобы расплавить алюминий из твердого состояния в жидкое, нужно более 660 градусов по Цельсию. Природное оксидное покрытие на поверхности этого металла препятствует реакции с атмосферным воздухом, способствуя тем самым высокой устойчивости к горению.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отмечает, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако он подчеркивает, что реальные инвестиции в восстановление украинской металлургии станут возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Эксперт также подчеркнул, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на алюминий в Украине в июле

Средние цены в областях Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 45 до 65 грн;

Винницкая область — от 50 до 75 грн;

Волынская область — 50 до 75 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 75 грн;

Житомирская область — от 50 до 65 грн;

Закарпатская область — от 50 до 60 грн;

Запорожская область — от 40 до 80 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 55 грн;

Кировоградская область — от 40 до 75 грн;

Львовская область — от 40 до 50 грн;

Николаевская область — от 45 до 60 грн;

Одесская область — от 40 до 70 грн;

Полтавская область — от 40 до 60 грн;

Ровенская область — от 40 до 55 грн;

Сумская область – от 40 до 50 грн;

Тернопольская область — от 40 до 55 грн;

Харьковская область — от 50 до 80 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 55 грн;

Черкасская область — от 40 до 60 грн;

Черновицкая область — от 40 до 60 грн;

Черниговская область — от 40 до 50 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в июне. Еще мы собрали цены на золото, латунь и медь.