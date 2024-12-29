Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 29 декабря 2024 года

Производство металла. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий является одним из самых популярных материалов в истории человечества. Уникальные свойства этого металла — легкость, прочность и стойкость к коррозии — сделали его незаменимым в самых разных сферах. Сегодня алюминий используется как в космических технологиях, так и в производстве бытовых предметов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 29 декабря.

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Интересные факты об алюминии

В начале 19 века алюминий считался редким и драгоценным металлом, дороже золота и серебра. В 1884 году вершину Вашингтонского монумента украсили алюминиевой пирамидой, что подчеркивало его высокую ценность того времени.

Алюминий — важный металл в космических технологиях. Он одновременно легок и крепок. К примеру, корпус космического аппарата Apollo был изготовлен из алюминиевых сплавов, что позволило значительно снизить вес и увеличить эффективность миссий.

Также алюминий используется в производстве спутников. Его легкость и прочность позволяют значительно снизить вес аппаратов, что снижает затраты на запуск. Кроме того, алюминий обладает отличной коррозионной стойкостью, что особенно важно в условиях космического пространства, где материалы подвергаются экстремальным температурам и радиации.

В древности алюминиевые соединения использовались в медицине. Древние греки и римляне применяли галун (сульфат алюминия) как вяжущее средство и для лечения ран.

Алюминий широко используется в современной архитектуре благодаря своей коррозионной стойкости и воздушности. Например, знаменитый небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке имеет алюминиевую облицовку.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Группа "Метинвест" сталкивается с резким увеличением операционных расходов и снижением конкурентоспособности, в основном из-за высоких тарифов на электроэнергию и логистику. Это уже привело к остановке Ингулецкого горно-обогатительного комбината (ИнГОК), сообщил глава офиса гендиректора "Метинвеста" Александр Водовиз. Остановка ИнГОКа оставила без работы более 4 тысяч сотрудников.

"Две причины остановки актива — высокие тарифы на передачу электроэнергии и на перевозку по железной дороге. Мы не достреливаем по себестоимости до наших якорных рынков. И сейчас мы видим, что "Укрзализныця" хочет снова повысить тарифы на 37%. Предлагается почти четырехкратное повышение тарифа на транспортировку газа, а тариф на передачу электричества уже повысили на 30%. В таких условиях думать о будущем развитии очень тяжело. Мы включили режим выживания и стараемся как-то сохранить то, что имеем", — подчеркнул Водовиз.

Еще одна проблема — ситуация в Покровске, где работает единственная шахта коксующегося угля в Украине. В близи линии фронта треть предприятия уже не функционирует. "Метинвест" прогнозирует сложный 2025 год из-за продолжающихся боевых действий, разрушения инфраструктуры и роста расходов. Кадровый дефицит тоже становится значительным вызовом.

Цены на алюминий в Украине в декабре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 40 до 80 грн;

Винницкая область — от 45 до 85 грн;

Волынская область — от 45 до 75 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 75 грн;

Житомирская область — от 40 до 75 грн;

Закарпатская область — от 40 до 75 грн;

Запорожская область — от 50 до 90 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 70 грн;

Кировоградская область — от 40 до 70 грн;

Львовская область — от 45 до 70 грн;

Николаевская область — от 50 до 70 грн;

Одесская область — от 45 до 70 грн;

Полтавская область — от 40 до 70 грн;

Ровенская область — от 45 до 70 грн;

Сумская область – от 45 до 90 грн;

Тернопольская область — от 40 до 95 грн;

Харьковская область — от 50 до 90 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 70 грн;

Черкасская область — от 40 до 70 грн;

Черновицкая область — от 40 до 70 грн;

Черниговская область — от 45 до 70 грн.

Что еще стоит знать украинцам

В пункты приема металлолома можно сдавать также медь. Это также важный цветной металл, который стоит дороже алюминия.

Кроме цветных металлов, можно сдавать и драгоценные. В ломбардах охотно принимают золотые изделия, а цены на золото всегда высоки.