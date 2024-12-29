Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре arrow

Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

29 декабря 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 29 декабря 2024 года
Производство металла. Фото: Reuters
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Алюминий является одним из самых популярных материалов в истории человечества. Уникальные свойства этого металла — легкость, прочность и стойкость к коррозии — сделали его незаменимым в самых разных сферах. Сегодня алюминий используется как в космических технологиях, так и в производстве бытовых предметов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 29 декабря.

Читайте также:

Интересные факты об алюминии

В начале 19 века алюминий считался редким и драгоценным металлом, дороже золота и серебра. В 1884 году вершину Вашингтонского монумента украсили алюминиевой пирамидой, что подчеркивало его высокую ценность того времени.

Алюминий — важный металл в космических технологиях. Он одновременно легок и крепок. К примеру, корпус космического аппарата Apollo был изготовлен из алюминиевых сплавов, что позволило значительно снизить вес и увеличить эффективность миссий.

Также алюминий используется в производстве спутников. Его легкость и прочность позволяют значительно снизить вес аппаратов, что снижает затраты на запуск. Кроме того, алюминий обладает отличной коррозионной стойкостью, что особенно важно в условиях космического пространства, где материалы подвергаются экстремальным температурам и радиации.

В древности алюминиевые соединения использовались в медицине. Древние греки и римляне применяли галун (сульфат алюминия) как вяжущее средство и для лечения ран.

Алюминий широко используется в современной архитектуре благодаря своей коррозионной стойкости и воздушности. Например, знаменитый небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке имеет алюминиевую облицовку.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Группа "Метинвест" сталкивается с резким увеличением операционных расходов и снижением конкурентоспособности, в основном из-за высоких тарифов на электроэнергию и логистику. Это уже привело к остановке Ингулецкого горно-обогатительного комбината (ИнГОК), сообщил глава офиса гендиректора "Метинвеста" Александр Водовиз. Остановка ИнГОКа оставила без работы более 4 тысяч сотрудников.

"Две причины остановки актива — высокие тарифы на передачу электроэнергии и на перевозку по железной дороге. Мы не достреливаем по себестоимости до наших якорных рынков. И сейчас мы видим, что "Укрзализныця" хочет снова повысить тарифы на 37%. Предлагается почти четырехкратное повышение тарифа на транспортировку газа, а тариф на передачу электричества уже повысили на 30%. В таких условиях думать о будущем развитии очень тяжело. Мы включили режим выживания и стараемся как-то сохранить то, что имеем", — подчеркнул Водовиз.

Еще одна проблема — ситуация в Покровске, где работает единственная шахта коксующегося угля в Украине. В близи линии фронта треть предприятия уже не функционирует. "Метинвест" прогнозирует сложный 2025 год из-за продолжающихся боевых действий, разрушения инфраструктуры и роста расходов. Кадровый дефицит тоже становится значительным вызовом.

Цены на алюминий в Украине в декабре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 40 до 80 грн;
  • Винницкая область — от 45 до 85 грн;
  • Волынская область — от 45 до 75 грн;
  • Днепропетровская область — от 40 до 75 грн;
  • Житомирская область — от 40 до 75 грн;
  • Закарпатская область — от 40 до 75 грн;
  • Запорожская область — от 50 до 90 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 40 до 70 грн;
  • Кировоградская область — от 40 до 70 грн;
  • Львовская область — от 45 до 70 грн;
  • Николаевская область — от 50 до 70 грн;
  • Одесская область — от 45 до 70 грн;
  • Полтавская область — от 40 до 70 грн;
  • Ровенская область — от 45 до 70 грн;
  • Сумская область – от 45 до 90 грн;
  • Тернопольская область — от 40 до 95 грн;
  • Харьковская область — от 50 до 90 грн;
  • Хмельницкая область — от 40 до 70 грн;
  • Черкасская область — от 40 до 70 грн;
  • Черновицкая область — от 40 до 70 грн;
  • Черниговская область — от 45 до 70 грн.

Что еще стоит знать украинцам

В пункты приема металлолома можно сдавать также медь. Это также важный цветной металл, который стоит дороже алюминия.

Кроме цветных металлов, можно сдавать и драгоценные. В ломбардах охотно принимают золотые изделия, а цены на золото всегда высоки.

Украина цены в Украине металлолом вторсырье алюминий металл

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк оставил клиента без кредита — что не понравилось банку

Эксклюзив

06:44 Говорят ли учителя и ученики по-украински, — реакция Омбудсмена

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:36 Кому и как выплачивается одноразовая помощь за первый контракт

06:35 Дадут ли Беларуси "Орешник" — в ГУР МО ответили

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:30 Война не помешала – как изменился украинский экспорт зерновых

06:22 ТЦК взялись за горнолыжников — начались проверки на Прикарпатье

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

06:10 Будущая пенсия — размер выплаты при зарплате в 15 тыс. грн

07:01 ПриватБанк оставил клиента без кредита — что не понравилось банку

Эксклюзив

06:44 Говорят ли учителя и ученики по-украински, — реакция Омбудсмена

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:36 Кому и как выплачивается одноразовая помощь за первый контракт

06:35 Дадут ли Беларуси "Орешник" — в ГУР МО ответили

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:30 Война не помешала – как изменился украинский экспорт зерновых

06:22 ТЦК взялись за горнолыжников — начались проверки на Прикарпатье

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

06:10 Будущая пенсия — размер выплаты при зарплате в 15 тыс. грн

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн