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Цены могут разочаровать — сколько стоит сдать золото в ломбард

6 декабря 2024 06:40
Елизавета Супивская - редактор
Цена за 1 грамм золота в Украине по состоянию на 6 декабря 2024 года
Золотое кольцо. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы могут быстро получить деньги, сдав драгоценные металлы в ломбард под залог или продав украшения. Золото как одна из самых стабильных валют в мире способно принести хорошую выгоду владельцам. Но важно заранее узнать, что происходит с ценами на металл в Украине, дабы заработать как можно больше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 грамм золота в декабре.

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Национальный банк регулярно публикует распоряжения об установлении закупочной стоимости драгоценных металлов. Регулятор должен обеспечивать накопление и хранение золотовалютных резервов и для этого покупает ресурс у субъектов хозяйствования по конкурентным ценам.

Так что если вы хотите продать НБУ золото, необходимо узнать актуальную стоимость. Кстати, операции по снабжению металлов освободили от обложения налогом на добавленную стоимость. 5 декабря состоялся очередной перерасчет цен, поэтому золото стоит:

  • банковский металл (соответствует мировым стандартам) — 3 497,99 грн за 1 грамм;
  • банковский металл, нуждающийся в доведении до стандартов качества — 3 487,50 грн за 1 грамм;
  • золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов — 3 463,01 грн за 1 грамм.

НБУ отдельно устанавливает стоимость золота в ломе. В начале декабря закупочные цены такие:

  • 333 проба — 1 153,18 грн/грамм;
  • 375 проба — 1 298,63 грн/грамм;
  • 500 проба — 1 731,51 грн/грамм;
  • 583 проба — 2 018,93 грн/грамм;
  • 585 проба — 2 025,86 грн/грамм;
  • 750 проба — 2 597,26 грн/грамм;
  • 900 проба — 3 116,71 грн/грамм;
  • 916 проба — 3 172,12 грн/грамм;
  • 958 проба — 3 317,56 грн/грамм;
  • 999 проба — 3 459,55 грн/грамм;
  • 999,9 проба — 3 462,66 грн/грамм.

В ломбардах цены немного отличаются. Нет фиксированных показателей, поскольку заведения учитывают внешний вид золота, наличие глубоких царапин и деформаций, дефекты на камнях и вставках. Рекомендуем сравнивать цены в разных ломбардах, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение и заработать по максимуму.

Золото в ломбарде
Цена золота в ломбарде. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут неплохо заработать на ломе цветных металлов. Речь идет о меди, алюминии, латуни и т.д. Стоимость колеблется от 100 до 300 грн за 1 килограмм ресурса, но зависит от многих факторов, включая засоренность и наличие примесей.

Также мы писали, что на ломе алюминия можно заработать дополнительные деньги. К примеру, сдав на повторную переработку некоторые бытовые приборы или сплавы. Цены варьируются от 50 до 90 грн за килограмм, в зависимости от региона Украины.

НБУ драгоценности драгоценные металлы золото ломбарды металл

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