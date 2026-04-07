Огурцы не для всех: что происходит с ценами на овощи в супермаркетах

Огурцы на полке в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Огурцы остаются одним из самых популярных овощей среди украинцев. Однако их цена в супермаркетах и на рынках не перестает удивлять покупателей. В некоторых магазинах стоимость этого продукта может серьезно ударить по кошельку.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоят огурцы в торговых сетях Киева.

Где самые низкие цены на огурцы

Самое выгодное предложение во вторник, 7 апреля, в супермаркетах сети "Сильпо". Там можно купить огурцы украинские по 159 грн/кг. В то же время огурцы сорта "Экстра" стоят гораздо дороже — 230,50 грн/кг.

Цены на огурцы в Сильпо 7 апреля. Фото: скриншот

Немного дороже огурцы в Auchan, как свидетельствуют данные сервиса доставки продуктов zakaz.ua. В этих магазинах за гладкие сорта надо отдать от 159,80 грн/кг, за короткоплодные — от 239,90 грн/кг.

В остальных торговых сетях Киева цены на огурцы следующие:

METRO:

огурец гладкий — от 165,36 грн/кг;

огурец "Эстафета" — 248,56 грн/кг.

АТБ:

огурец (Украина) — 169,89 грн/кг;

огурец (Турция) — 175,89 грн/кг.

КОСМОС:

огурец гладкий — 199,90 грн;

огурец "Украина" — 259,90 грн;

огурец колючий — 279,90 грн.

ЭКО Маркет:

огурец гладкий — 199,00 грн;

огурец колючий — от 249,00 грн.

МегаМаркет:

огурец гладкий — от 202,50 грн/кг;

огурец колючий — 252,00 грн/кг;

огурец "Эстафета" — 322,50 грн/кг.

ULTRAMARKET:

огурец гладкий — от 202,50 грн/кг;

огурец колючий — 252,00 грн/кг;

огурец "Эстафета" — 322,50 грн/кг.

NOVUS:

огурец тепличный — 249,00 грн/кг;

огурец "Эстафета" — 249,00 грн/кг.

Самые дорогие огурцы в сети гастромаркетов WINETIME, где гладкие сорта стоят 300,00 грн/кг, колючие — от 330,00 грн/кг.

Что будет с ценами на продукты в Украине в дальнейшем

Финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" рассказал, что цены в Украине могут достичь критических пределов, если продолжится американо-иранская война.

При таком сценарии стоимость многих товаров способна резко вырасти: в частности, литр бензина теоретически может подорожать до 100 гривен, а килограмм гречки — до такой же отметки. В то же время в случае быстрого прекращения боевых действий масштабного ценового скачка, скорее всего, удастся избежать.

Эксперт обратил внимание, что украинский аграрный сектор уже переживает сложный период. По его словам, в прошлом году объемы сельскохозяйственного производства в Украине сократились примерно на 6%.

"Это продолжается из-за того, что портовая логистика частично заблокирована и частично теряет свои традиционные рынки сбыта", — сказал он.

Специалист также подчеркнул, что нынешняя ситуация в аграрной отрасли остается довольно напряженной. Во время посевной кампании аграрии уже сталкиваются с ростом стоимости топлива, которое является одним из ключевых ресурсов для проведения полевых работ. Кроме этого, на рынке ожидается еще одна волна подорожания — на этот раз речь идет об удобрениях.

По словам аналитика, подобные процессы имеют логическую цепь: когда дорожают энергоносители, это почти всегда влечет за собой повышение стоимости продуктов питания.

