Огурцы не для всех: что происходит с ценами на овощи в супермаркетах

Цены кусаются: сколько стоят огурцы в супермаркетах
Огурцы остаются одним из самых популярных овощей среди украинцев. Однако их цена в супермаркетах и на рынках не перестает удивлять покупателей. В некоторых магазинах стоимость этого продукта может серьезно ударить по кошельку.
Новини.LIVE исследовали, сколько стоят огурцы в торговых сетях Киева.
Где самые низкие цены на огурцы
Самое выгодное предложение во вторник, 7 апреля, в супермаркетах сети "Сильпо". Там можно купить огурцы украинские по 159 грн/кг. В то же время огурцы сорта "Экстра" стоят гораздо дороже — 230,50 грн/кг.
Немного дороже огурцы в Auchan, как свидетельствуют данные сервиса доставки продуктов zakaz.ua. В этих магазинах за гладкие сорта надо отдать от 159,80 грн/кг, за короткоплодные — от 239,90 грн/кг.
В остальных торговых сетях Киева цены на огурцы следующие:
METRO:
- огурец гладкий — от 165,36 грн/кг;
- огурец "Эстафета" — 248,56 грн/кг.
АТБ:
- огурец (Украина) — 169,89 грн/кг;
- огурец (Турция) — 175,89 грн/кг.
КОСМОС:
- огурец гладкий — 199,90 грн;
- огурец "Украина" — 259,90 грн;
- огурец колючий — 279,90 грн.
ЭКО Маркет:
- огурец гладкий — 199,00 грн;
- огурец колючий — от 249,00 грн.
МегаМаркет:
- огурец гладкий — от 202,50 грн/кг;
- огурец колючий — 252,00 грн/кг;
- огурец "Эстафета" — 322,50 грн/кг.
ULTRAMARKET:
- огурец гладкий — от 202,50 грн/кг;
- огурец колючий — 252,00 грн/кг;
- огурец "Эстафета" — 322,50 грн/кг.
NOVUS:
- огурец тепличный — 249,00 грн/кг;
- огурец "Эстафета" — 249,00 грн/кг.
Самые дорогие огурцы в сети гастромаркетов WINETIME, где гладкие сорта стоят 300,00 грн/кг, колючие — от 330,00 грн/кг.
Что будет с ценами на продукты в Украине в дальнейшем
Финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" рассказал, что цены в Украине могут достичь критических пределов, если продолжится американо-иранская война.
При таком сценарии стоимость многих товаров способна резко вырасти: в частности, литр бензина теоретически может подорожать до 100 гривен, а килограмм гречки — до такой же отметки. В то же время в случае быстрого прекращения боевых действий масштабного ценового скачка, скорее всего, удастся избежать.
Эксперт обратил внимание, что украинский аграрный сектор уже переживает сложный период. По его словам, в прошлом году объемы сельскохозяйственного производства в Украине сократились примерно на 6%.
"Это продолжается из-за того, что портовая логистика частично заблокирована и частично теряет свои традиционные рынки сбыта", — сказал он.
Специалист также подчеркнул, что нынешняя ситуация в аграрной отрасли остается довольно напряженной. Во время посевной кампании аграрии уже сталкиваются с ростом стоимости топлива, которое является одним из ключевых ресурсов для проведения полевых работ. Кроме этого, на рынке ожидается еще одна волна подорожания — на этот раз речь идет об удобрениях.
По словам аналитика, подобные процессы имеют логическую цепь: когда дорожают энергоносители, это почти всегда влечет за собой повышение стоимости продуктов питания.
