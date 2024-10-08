Ціни в Україні — свинина різко подорожчала у вересні

Покупець у магазині. Фото: novus.ua

У вересні 2024 року різко подорожчав популярний серед українців продукт. Йдеться про свинину, ціна на яку зросла до 203,5 грн/кг.

Про це повідомили в Асоціації "Свинарі України".

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Як змінились ціни на свинину у вересні

Як свідчать результати щомісячного моніторингу цін роздрібної торгівлі, подорожчання м’яса у торгівельних мережах продовжилося і на початку цієї осені.

Хоч роздрібна вартість свинини змінювалась, у середньому ціна за кілограм додала 1,9% проти серпня — до 203,5 грн/кг. Попри це, вартість на 2,1% нижча порівняно з вереснем 2023 року.

Як зазначається у звіті, у вересні найпомітніше подорожчала стегнова частина, додавши 4,6% або майже на 7,5 грн/кг проти серпня.

Водночас приріст цін на свинячу вирізку не перевищив середнього значення, проте зріс на 4,8 грн/кг. Подорожчання решти свинини обмежилося 3-4 грн/кг.

Ціни на свинину. Джерело: pigua.info

Також у вересні курятина та яловичина зросли в ціні на 2% та 3,3%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні, попри збір нового урожаю, ціни на овочі на ринках та в супермаркетах набирають обертів. Особливо відчутно додала у вартості картопля.

Також ми писали, що хоч жовтень традиційно є періодом збору картоплі, коли ціни дозволяють запастися овочем на зиму, проте цього року ситуація кардинально змінилася. Вартість картоплі сягнула рекордного рівня, а фермери в регіонах стикаються з дефіцитом урожаю.