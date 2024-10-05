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Ціни на картоплю ростуть — коли вигідно робити закупи на зиму

5 жовтня 2024 13:54
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на картоплю рекордно зросли — скільки коштує овоч у жовтні
Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні жовтень традиційно є періодом збору картоплі, коли ціни дозволяють запастися овочем на зиму. Проте в цьому році ситуація кардинально змінилася: вартість картоплі сягнула рекордних висот, а фермери в регіонах стикаються з дефіцитом урожаю.

Про це розповідає РБК-Україна.

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Ціни на картоплю в жовтні

На початку жовтня 2024 року покупці в Україні шоковані цінами на картоплю, адже в цей час звичайно люди закуповують овочі на зиму.

Середня вартість картоплі 3 жовтня становила 26,87 грн/кг, тоді як минулого року ціна була лише 8,89 грн/кг (за даними порталу Мінфін), тобто майже втричі нижчою.

Оптові ціни на картоплю залишаються на високому рівні, коливаючись у гуртових закупівлях від 18 до 22 грн/кг. Різниця в ціні обумовлена калібром та сортом картоплі, як зазначив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка. Найбільш поширеним сортом, що пропонується на ринку, є "білороса".

У супермаркетах знайти картоплю дешевше за 22 грн/кг практично неможливо. Наприклад, у мережі АТБ картопля продається за 24,95 грн/кг, у Novus — за 22,99 грн/кг, а у Varus — за 25,9 грн/кг.

Чому ростуть ціни на картоплю

Цьогоріч однією з основних причин високих цін на картоплю є погодні умови. Холодна весна та суха осінь змусили аграріїв перенести строки посадки та збору врожаю.

На початку жовтня збирання ще триває. Вкрай суха погода ускладнює польові роботи, тому багато аграріїв очікують на дощ. Якщо раніше до жовтня більшість фермерів вже завершували збирання, то наразі половина врожаю все ще залишається на полях.

Крім того, якість картоплі погіршилася внаслідок несприятливих погодних умов та активності шкідників, таких як колорадський жук.

Зростання попиту на фоні дефіциту продукції призведе до раннього старту імпорту, що також вплине на ціни.

Аналітик УКАБ Максим Гопка зазначив, що зазвичай імпорт картоплі починається наприкінці зими, але цього року він може розпочатися вже в середині зими або навіть у першій половині.

Ранній врожай картоплі збирають у Дніпропетровській області та на Одещині, тоді як пізніми врожаями забезпечують Чернігівська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Хмельницька та Львівська області.

В Українській асоціації виробників картоплі відзначають, що цього сезону західні та північні області не зазнали значних збитків від посушливої погоди, що дозволило отримати достатні врожаї. У той же час, ситуація на півдні та сході є гіршою.

Керівниця відділу маркетингу оптового сільськогосподарського ринку "Шувар" Тетяна Попович зазначила у коментарі виданню, що в окремих регіонах або за продукцію вищої якості ціна може досягати 22-25 грн/кг. Експертка підкреслила, що ціни на картоплю зазвичай вищі у великих містах та промислових регіонах, таких як Київ чи Одеса, де попит є значнішим, а також у регіонах, які постраждали від несприятливих погодних умов або військових дій.

Коли впадуть ціни

Експерти прогнозують, що ціни на картоплю можуть дещо знизитися після завершення збору врожаю, але лише за умови відсутності ранніх заморозків. Через дефіцит картоплі ціна навряд чи буде низькою, а в першу чергу на ринок вийде овоч низької якості. З настанням зимового періоду додаткові витрати на зберігання також вплинуть на вартість продукції.

Попович назвала три ключові фактори, які можуть вплинути на ціну картоплі:

  • Урожайність 2024 року. Якщо врожай виявиться нижчим через несприятливі погодні умови чи інші причини, це може призвести до зростання цін.
  • Логістика. Ускладнення з доставкою продукції з постраждалих регіонів, а також підвищення вартості пального можуть вплинути на формування цін.
  • Попит. Зазвичай восени ціни залишаються стабільними або навіть знижуються, проте наприкінці року вони можуть підвищитися через зменшення запасів та підвищений попит на овочі під час свят.

Гопка висловив переконання, що ціни на картоплю залишаться на поточному рівні. Протягом наступних тижнів і з настанням холодів вартість продукції буде лише зростати, оскільки виробники понесуть додаткові витрати на її зберігання.

"Ближче до зими ціна підніматиметься, оскільки цього року пропозиція обмежена через кліматичні зміни та суху погоду", — підкреслив аналітик УКАБ.

На підприємстві "Чернігівеліткартопля" прогнозують, що ціни на картоплю досягнуть свого піку в лютому, зростаючи до 30 грн/кг. В іншому господарстві північного регіону вважають, що оптова ціна скоро стабілізується на рівні 20 грн/кг, а в січні-лютому може піднятися на кілька гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні зросли ціни на картоплю через холодну затяжну весну та посушливу осінь. Внаслідок таких погодних умов фермери були змушені переносити терміни посадки.

Ми також писали, що на українському ринку фіксують рекордне подорожчання часнику у 2024 році. Станом на кінець вересня його вартість майже удвічі вища проти показника минулого року.

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