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Цена выросла до 203,5 грн/кг — популярный продукт резко подорожал в сентябре

8 октября 2024 11:51
Ксения Симонова - Редактор
Цены в Украине — свинина резко подорожала в сентябре
Покупатель в магазине. Фото: novus.ua
Ксения Симонова - Редактор

В сентябре 2024 года резко подорожал популярный среди украинцев продукт. Речь идет о свинине, цена на которую выросла до 203,5 грн/кг.

Об этом сообщили в Ассоциации "Свиноводы Украины".

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Как изменились цены на свинину в сентябре

Как свидетельствуют результаты ежемесячного мониторинга цен розничной торговли, подорожание мяса в торговых сетях продолжилось и в начале этой осени.

Хотя розничная стоимость свинины менялась, в среднем цена за килограмм прибавила 1,9% против августа — до 203,5 грн/кг. Несмотря на это, стоимость на 2,1% ниже по сравнению с сентябрем 2023 года.

Как отмечается в отчете, в сентябре заметнее всего подорожала бедренная часть, прибавив 4,6% или почти на 7,5 грн/кг против августа.

Прирост цен на свиную вырезку не превысил среднего значения, однако вырос на 4,8 грн/кг. Подорожание свинины ограничилось 3-4 грн/кг.

 

цены на свинину
Цены на свинину. Источник: pigua.info

Также в сентябре курятина и говядина выросли в цене на 2% и 3,3% соответственно.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине, несмотря на сбор нового урожая, цены на овощи на рынках и в супермаркетах набирают обороты. Особенно ощутимо прибавила в стоимости картофель.

Также мы писали, что хотя октябрь традиционно является периодом сбора картофеля, когда цены позволяют запастись овощами на зиму, однако в этом году ситуация кардинально изменилась. Стоимость картофеля достигла рекордного уровня, а фермеры в регионах сталкиваются с дефицитом урожая.

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