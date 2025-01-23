Нафтогаз пояснив різницю між газопостачанням та доставкою газу

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям пояснили, у чому різниця між газопостачальною компанією "Нафтогаз України" та Оператором газорозподільних мереж. З проханням уточнити відмінності між постачанням та доставкою блакитного палива звертаються самі клієнти.

Про це йдеться у повідомленні компанії "Нафтогаз України".

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Різниця між газопостачанням та доставкою газу

Так, на одному з інформаційних ресурсів Нафтогазу з'явилося запитання від громадянина, у чому різниця між газопостачанням та доставкою природного газу.

"... в мене питання до Нафтогазу: роз'ясніть, чим відрізняється газопостачання і доставка? Газопостачання — це зрозуміло, а от як можуть доставити субстанцію, яку неможливо взяти в руки чи набрати в відро і доставити до будинку, але її неможливо ні пощупати, і ні побачити, лише відчути запахом, і чому до будинку під'єднана одна труба, а платіжки дві??? Надайте, будь ласка, відповідь", — йдеться у дописі.

Скриншот. Джерело: Нафтогаз у соцмережах

Пояснення від Групи Нафтогаз

У Групі Нафтогаз відреагували, зазначивши, що отримують найрізноманітніші запити від споживачів, зокрема про те, що є труднощі у розумінні різниці між газопостачальною та газорозподільною компаніями (ГРМ).

Там пояснили, що у структурі є два типи компаній, які напряму співпрацюють з населенням: газопостачальна компанія та оператори газорозподільних мереж.

Щодо діяльності газопостачальної компанії "Нафтогаз України", то вона постачає газ населенню та малому й середньому бізнесу. Вона займається:

формуванням платіжок за спожитий природний газ;

організацією підтримки клієнтів через контакт-центри;

консультує клієнтів щодо оплати за газ, стану розрахунків та користування онлайн-послугами.

Водночас, щодо роботи Операторів ГРМ, то вони забезпечують розподіл палива, тобто доставку газу до домівок громадян, а також до об'єктів критичної інфраструктури, медзакладів, дитсадків та шкіл. Їх налічується близько 40 в Україні, з-поміж них від Групи Нафтогаз — Газмережі та регіональні філії, Донецькоблгаз, АТ "Запоріжгаз". Вони займаються:

технічним обслуговуванням труб безпосередньо до будинку;

обліком спожитого газу;

забезпеченням цілодобової роботи аварійних служб та усуненням аварій;

своєчасним ремонтом та модернізацією газопроводів;

формуванням платіжок за доставку (розподіл) газу;

контролем якості газу.

"Тож пам'ятайте, за спожитий газ ви оплачуєте газопостачальній компанії, а за його розподіл і подачу до будинків — оператору ГРМ своєї області", — наголосили у компанії.

Доступні за посиланнями:

Контакт-центр Газопостачальної компанії "Нафтогаз України";

Контакт-центр "Газмережі".

Раніше ми розповідали, що громадяни мають платити за доставку газу навіть за умови його невикористання. Якщо цього не зробити, кошти доведеться повертати через суд.

Також ми писали, що клієнти Нафтогазу скаржаться на низьку якість газу. Українцям пояснили, як здійснити перевірку та отримати компенсацію.