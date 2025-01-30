Тариф на 1 кВт-ч электроэнергии в феврале — что изменится

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В феврале 2025 года тариф на 1 кВт-ч электроэнергии для украинских потребителей будет действовать на уровне предыдущего месяца. Однако ожидаются новые правила для той части граждан, которые используют электроэнергию в электроотопительных установках.

Это предусмотрено соответствующим постановлением правительства.

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Цена за 1 кВт-ч электроэнергии в феврале

Так, как минимум до 30 апреля электрическую энергию продолжат подавать по тарифу 4,32 грн за 1 кВт-ч.

Если счетчик работает в двухзонном режиме, можно в дальнейшем будет экономить на электроэнергии в ночное время. Так, владельцам двухзонных счетчиков будет предоставляться скидка. Платить ночью (с 23:00 до 07:00) можно вдвое меньше — 2,16 грн/кВт-час.

В то же время для потребителей с электроотоплением будут действовать новые правила. А именно новый дифференцированный тариф — за потребленные 2 тыс. кВт-ч в месяц льготная цена будет составлять в 2,64 грн за 1 кВт-ч, а полный тариф в 4,32 грн за 1 кВт-ч будут начислять только на объем, который превысит 2 тыс. кВт-ч

Как изменился тариф на свет на фоне атак РФ

В прошлом году стоимость электроэнергии подскочила более чем на 63%, в предыдущем году — примерно на столько же. Согласно правительственному постановлению №632 от 31.05.2024 года, с июня украинцы начали платить за электричество 4,32 грн/кВт-ч вместо 2,64 грн/кВт.

В правительстве объяснили, что решение о новых тарифах было неизбежным, поскольку государству сложно удерживать льготную цену в 2,64 грн/кВт. Такая стоимость была слишком низкая и покрывала лишь третью часть реальной цены. Также деньги были необходимы на ремонты разрушенной от атак РФ энергетической инфраструктуры.

Также мы писали, что у украинцев есть возможность расчета за газ с помощью карты "Нацкешбек" накопленными средствами от государства. В Нафтогазе уточнили, как провести такую операцию.

Кроме того, известно, когда гражданам ждать так называемую "третью платежку" в 2025 году. Необходимо оплатить новую услугу — обслуживание внутридомовых систем газоснабжения.