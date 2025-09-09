Відео
Ціна стартує від 996 грн — у Газмережі пропонують важливу послугу

Дата публікації: 9 вересня 2025 08:50
Газові послуги — який сервіс обійдеться у щонайменше 996 грн у 2025 році
Людина тримає гроші та платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні перед початком нового опалювального сезону громадянам, які мають в оселях газові котли, радять скористатися додатковою послугою з перевірки технічного обслуговування обладнання. Вартість комплексного пакета обслуговування газових приладів залежатиме від рівня складності виконаних робіт. 

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міської філії "Газмережі".

Читайте також:

Що треба знати власникам газових котлів  

Фахівці закликають не нехтувати перевірками газових котлів і плит перед зимовим періодом, адже в майбутньому ліквідація можливих наслідків може коштувати значно дорожче, ніж вартість обслуговування. Навіть невелика несправність у котлі може спричинити серйозну аварію.

Філія "Газмережі" забезпечує обслуговування газових котлів, вартість якого може різнитися залежно від технічних параметрів обігріваючого обладнання. Зокрема, у Харкові вартість послуги з обслуговування стартує від 996 грн.  

Досвідчені майстри пропонують сервісне обслуговування, куди входить:

  • здійснення перевірки герметичності системи;
  • чищення камери згоряння та фільтрів;
  • налаштування пальника для енергоефективності використання природного газу;
  • здійснення діагностики плати керування та розширювального баку.

Як замовити послугу з обслуговування газових котлів

Громадяни, які бажають перед початком опалювального сезону здійснити перевірку газових котлів у своїх оселях, мають подати заявку у Центрі обслуговування клієнтів у своєму місті. 

Також кожна з філій має свої сайти та сторінки у соцмережах, куди можна звернутися для уточнення інформації. Зокрема, у Харкові громадяни можуть скористатися такими каналами:

Для цього громадяни мають вказати своє прізвище та ім'я, адресу та номер телефону.

Нагадаємо, раніше в одній із філій "Газмережі" закликали громадяни не панікувати через можливу появу різкого характерного "запаху газу" у приміщеннях. Там пояснили, що йдеться про збільшену концентрацією одоранту у блакитному паливі, який сам по собі не несе загрози. 

Також ми писали про умови повірки газових лічильників у 2025 році. Зокрема, громадянам доступна можливість для самостійного контролю дати перевірки техніки в особистому кабінеті на сайті "Газмережі".  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
