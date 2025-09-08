Відео
Головна Фінанси Скарги на різкий запах газу — у Газмережі дали пояснення

Скарги на різкий запах газу — у Газмережі дали пояснення

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 08:50
У Газмережі зробили попередження клієнтам через появу різкого запаху газу
Запалена конфорка газової плити. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Чернівецькій філії "Газмережі" попередили містян про можливий різкий характерний "запах газу" у приміщеннях. Там пояснили, з чим це пов'язано, чи безпечно і як діяти.

Про це йдеться у повідомленні філії у соцмережі Facebook.

Читайте також:

З чим пов'язана поява різкого "запаху газу" 

Як зазначили у Чернівецькій філії "Газмережі", останнім часом жителі міста можуть відчувати різкий "запах газу" через збільшену концентрацією одоранту в природному газі, що надходить до споживачів.

Містяни почали масово скаржитися на дивний запах, чим перевантажили лінію аварійно-диспетчерської служби (АДС), і нині додзвонитися до операторів складно. Через велику кількість звернень у компанії вирішили надати загальне роз'яснення.

Там пояснили, що одорант — це речовина, яка надає блакитному паливу запаху, адже він сам по собі не пахне. Його додають спеціально, щоб можна було відчувати витік природного газу у разі загрози.

При цьому сам по собі одорант не несе жодної загрози життю та здоров'ю людини. Нині у газорозподільних мережах, якими доставляють паливо до кінцевих споживачів, газ уже має специфічний запах. 

Газмережі не проводять одоризацію газу. Цим процесом займаються в магістральних мережах Оператора ГТС.

Газмережі
Оголошення. Джерело: Газмережі

Як діяти у разі появи запаху одоранту

Чернівецька філія дала пояснення, як діяти у таких випадках. Якщо споживачі відчули сильний запах у під‘їздах, підвалах чи помешканнях, у першу чергу, потрібно перевірити газове обладнання та внутрішньобудинкові мережі газопостачання. 

Також необхідно:

  • провітрити оселі;
  • тимчасово перекрити крани перед газовою технікою.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння!" — додали у філії "Газмережі".

Раніше ми писали, що громадяни можуть замовити послугу з реконструкції газових мереж. Відомо, коли необхідна така послуга та яка вартість у 2025 році. 

Також ми розповідали, кому з клієнтів Нафтогазу необхідно актуалізувати дані. Оновлення необхідне у разі зміни адреси, прізвища чи зміни власника житла. 

комунальні послуги ЖКГ газ послуги Газмережі
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
