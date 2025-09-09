Газовые услуги — какой сервис обойдется в минимум 996 грн в 2025 году

Цена стартует от 996 грн — в Газсети предлагают важную услугу
В Украине перед началом нового отопительного сезона гражданам, которые имеют в домах газовые котлы, советуют воспользоваться дополнительной услугой по проверке технического обслуживания оборудования. Стоимость комплексного пакета обслуживания газовых приборов будет зависеть от уровня сложности выполненных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского филиала "Газсети".
Что нужно знать владельцам газовых котлов
Специалисты призывают не пренебрегать проверками газовых котлов и плит перед зимним периодом, ведь в будущем ликвидация возможных последствий может стоить значительно дороже, чем стоимость обслуживания. Даже небольшая неисправность в котле может вызвать серьезную аварию.
Филиал "Газсети" обеспечивает обслуживание газовых котлов, стоимость которого может различаться в зависимости от технических параметров обогревающего оборудования. В частности, в Харькове стоимость услуги по обслуживанию стартует от 996 грн.
Опытные мастера предлагают сервисное обслуживание, куда входит:
- осуществление проверки герметичности системы;
- чистка камеры сгорания и фильтров;
- настройка горелки для энергоэффективности использования природного газа;
- осуществление диагностики платы управления и расширительного бака.
Как заказать услугу по обслуживанию газовых котлов
Граждане, желающие перед началом отопительного сезона осуществить проверку газовых котлов в своих домах, должны подать заявку в Центре обслуживания клиентов в своем городе.
Также каждый из филиалов имеет свои сайты и страницы в соцсетях, куда можно обратиться для уточнения информации. В частности, в Харькове граждане могут воспользоваться такими каналами:
Для этого граждане должны указать свою фамилию и имя, адрес и номер телефона.
Напомним, ранее в одном из филиалов "Газсети" призвали граждан не паниковать из-за возможного появления резкого характерного "запаха газа" в помещениях. Там объяснили, что речь идет об увеличенной концентрации одоранта в голубом топливе, который сам по себе не несет угрозы.
Также мы писали об условиях поверки газовых счетчиков в 2025 году. В частности, гражданам доступна возможность для самостоятельного контроля даты проверки техники в личном кабинете на сайте "Газсети".
Читайте Новини.LIVE!