Цены на голубику взлетели в августе 2024 года — сколько стоит летняя ягода

Цена подскочила на 42% — в Украине дорожает летняя ягода
В конце августа 2024 года на украинском рынке стремительно дорожает голубика. Только за последнюю неделю цена выросла сразу на 42%.
Такие данные привели представители крупнейшего на западе оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар", пишет OBOZ.UA.
Как изменились цены на голубику в августе
По этой информации, если в середине августа ягоду в опте продавали по 95 грн/кг, то к концу минувшей недели цена подскочила до 135 грн/кг.
По словам представителей рынка сельскохозяйственной продукции, такое значительное повышения цен на голубику объясняется двумя факторами: завершением основного периода урожая и ограничением объема предложения на рынке.
"Скачок цены почти вдвое может свидетельствовать о начале завершения сезона, когда на рынке остаются только последние партии продукции. Учитывая это, цены, вероятно, будут продолжать расти до конца сезона", — отметили эксперты.
В то же время, цена может несколько снизиться в ближайшее время. Это может произойти, если будут новые поставки из других регионов или стран. Однако долгосрочную стабилизацию не прогнозируют до следующего сезона.
Стоимость голубики в супермаркетах
Согласно мониторингу цен, в сетях супермаркетов голубика стоит в среднем в рознице 212,66 грн/кг. Такие магазины предлагают следующие цены:
- в Metro — 229,98 грн/кг;
- у Novus — 229 грн/кг;
- в Auchan — 179 грн/кг.
Что еще стоит знать
Напомним, в августе активно дорожает популярный салатный овощ. Речь идет о тепличных помидорах, стоимость которых резко подскочила за последнюю неделю.
Также сообщалось, что по итогам июля 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 5,4%, достигнув нового максимума с начала года. Однако потребительские цены в стране остались стабильными.
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