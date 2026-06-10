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Главная Финансы Цена на основной продукт резко вырастет: сколько будет стоить хлеб летом

Цена на основной продукт резко вырастет: сколько будет стоить хлеб летом

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 14:31
Украинцев предупредили о новом подорожании хлеба: когда ждать новых цен
Хлеб на полках, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В течение следующих трех месяцев хлеб в Украине может подорожать, но не более чем на 6%. Производителям становится все труднее удерживать прежние цены из-за расходов на логистику, энергоносители и удобрения. Да и в целом война продолжает оказывать давление на рынок.

Об этом в эфире Новини.LIVE рассказал руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, рост цен является прогнозируемым и касается не только хлеба.

"Ожидается дальнейшее повышение цен на продукты питания в ближайшие месяцы. Под давлением могут оказаться хлеб, молочные продукты, мясо и овощи из традиционного борщевого набора", — отметил Пендзин, ссылаясь на прогнозы Нацбанка.

Почему ценники ползут вверх

Все потому, что выращивать и производить продукты стало значительно дороже. Расходы фермеров постоянно увеличиваются, хотя урожай остается примерно таким же, как и раньше.

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"Стоимость обработки гектара земли выросла примерно на 35–40%, а с этого гектара мы соберем столько же, сколько и в прошлом году", — объясняет эксперт.

Чего ждать летом

В ближайшие месяцы производители хлеба будут сдерживать цены, чтобы избежать резких колебаний на рынке. Многолетняя статистика также свидетельствует о том, что поводов для паники пока нет.

"У нас с вами независимо от периода года хлеб массовых сортов максимум за месяц дорожал не более чем на 2%", — подытожил Олег Пендзин.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как изменились цены на фрукты. Часть импортных позиций подорожала из-за логистики и валютных колебаний, тогда как другие подешевели благодаря сезонности и увеличению предложения на рынке.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине снижается спрос на подсолнечник, из-за чего падают закупочные цены. За последние дни тонна семян подешевела примерно на 200–300 грн, и аналитики ожидают, что тенденция к снижению может сохраниться в течение июня.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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