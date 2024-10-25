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Цена на газ с 1 ноября — во сколько обойдется кубометр

25 октября 2024 11:52
Ксения Симонова - Редактор
Тарифы на газ — какова стоимость кубометра с 1 ноября.
Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине сократилось количество компаний, поставляющих природный газ для населения. Известны ценовые предложения газопоставщиков, в частности, ГК "Нафтогаз", для бытовых потребителей с 1 ноября 2024 года.

О тарифах информирует профильный портал "ГазПравда".

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Стоимость кубометра газа с 1 ноября

Согласно правительственному решению, в рамках продленного действия спецобязанностей по поставкам природного газа до конца отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, стоимость голубого топлива для потребителей не изменится.

Решение распространяется на бытовых потребителей, то есть простых граждан, производителей тепла, электроэнергии и операторов газораспределительных систем.

Учитывая категории потребителей, цена газа от ГК "Нафтогаз" будет колебаться от 7,42 до 16,5 грн за кубометр. Для населения стоимость голубого топлива сохранится на фиксированном на время военного положения уровне 7,96 грн за кубометр.

 

газ цена
Источник: Газправда

Изменение тарифа на доставку газа

Стоимость доставки газа в ноябре не изменится, однако тариф будет пересмотрен в 2025 году для всех. В квитанции учитывают объем потребления за газовый год, закончившийся в сентябре 2024 года, поэтому важно передавать показатели газового счетчика.

"От потребленного объема с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024 года будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку голубого топлива в 2025 году", — предупредили эксперты.

Что еще стоит знать

Напомним, повышения тарифов на коммунальные услуги следует ожидать в 2025 году. Это прописано в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

Также мы писали, что в Украине появилась возможность оплачивать электроэнергию через программу "Национальный Кэшбэк". Известно, как это сделать верно.

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