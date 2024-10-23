Підвищення тарифів — що буде з цінами на комуналку

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Багато українців стурбовані можливим підвищенням тарифів на комунальні послуги у 2025 році. У ЗМІ неодноразово зазначалося, що це може бути необхідним у зв'язку з меморандумом з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це розповів експерт Олег Попенко у коментарі для 24 Каналу.

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Експерт заявляє, що підвищення тарифів на комунальні послуги варто очікувати у 2025 році. Він підкреслює, що це підвищення чітко прописано в меморандумі між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Зокрема, в документі зазначається, що уряд України зобов'язується здійснити підвищення тарифів з урахуванням нових методів розрахунку та соціальних аспектів, беручи до уваги умови війни.

"Я очікую в наступному році підняття тарифів на газ, тепло, гарячу воду й на розподіл газу, також паралельно з цим підніметься вартість електроенергії для населення", — сказав експерт.

У Міністерстві фінансів повідомляють, що в оновленому меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ) немає зобов'язань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії, хоча така можливість все ж передбачена. Проте, таке рішення може бути реалізоване лише в тому випадку, якщо програма субсидій буде забезпечена належним фінансуванням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні цієї осені споживачі почали отримувати перші платіжки за технічний огляд внутрішньобудинкових систем газопостачання, відомі як "третя платіжка за газ". Згідно з новими правилами, у 2024 році мешканці багатоповерхівок повинні обрати сертифіковану компанію для проведення перевірки газових труб будинку, або цю функцію виконає організація, що займається розподілом газу — зазвичай це місцеве відділення "Газмережі".

Також ми писали, що нещодавно в Україні з'явилася можливість оплачувати електроенергію через програму "Національний кешбек". Тепер українці можуть використати кешбек, отриманий за покупки вітчизняних товарів, для розрахунків за спожиту електрику.