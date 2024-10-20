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Як заплатити за світло через Національний кешбек — поетапна інструкція

20 жовтня 2024 14:28
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Оплата комуналки кешбеком — в YASNO пояснили, як це зробити
Застосунок Дія. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Нещодавно в Україні з'явилася можливість оплачувати електроенергію через програму "Національний кешбек". Тепер українці можуть використати кешбек, отриманий за покупки вітчизняних товарів, для розрахунків за спожиту електрику.

Про це розповіли в компанії YASNO.

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Як сплатити за світло кешбеком

Для цього необхідно замовити картку "Національний кешбек" у банку та додати її в застосунку "Дія" у відповідному розділі. Далі процес має такий вигляд:

  1. Ви купуєте товари українського виробництва.
  2. Оплачуєте їх з рахунків, які обрали для участі у програмі.
  3. Держава повертає вам 10% кешбеку від вартості покупок.
  4. Використовуйте ці гроші для оплати електроенергії.

Українці можуть використовувати свій кешбек для оплати електроенергії через застосунок YASNO, у особистому кабінеті або через чатботи у Viber та Telegram.

Для цього потрібно вибрати спосіб розрахунку "Карткою" та ввести дані картки Національного кешбеку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українці можуть долучатися до програми "Національний кешбек" через єдиний портал державних послуг "Дії". В її рамках у низці магазинів можна буде отримувати грошові компенсації за купівлю товарів українських виробників.

Ми також повідомляли, що перші виплати в межах "Національного кешбеку" українці отримають з 22 по 31 жовтня. Загалом 646 378 громадян України отримають 37,2 млн грн, накопичених за покупки, здійснені у вересні.

комунальні послуги електроенергія Дія YASNO кешбек

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