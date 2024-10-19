Третя платіжка за газ — скільки та за що треба платити українцям

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

В Україні цієї осені споживачі почали отримувати перші платіжки за технічний огляд внутрішньобудинкових систем газопостачання, відомі як "третя платіжка за газ". Згідно з новими правилами, у 2024 році мешканці багатоповерхівок повинні обрати сертифіковану компанію для проведення перевірки газових труб будинку, або цю функцію виконає організація, що займається розподілом газу — зазвичай це місцеве відділення "Газмережі".

Про це повідомляє ГазПравда.

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Скільки треба платити за третю платіжку за газ

Вартість плати за технічний огляд залежить від типу газового обладнання, стану мереж, кількості квартир у будинку тощо. Наприклад, у одному з будинків у Рівному техогляд планується проводити раз на три роки, а його вартість на одну квартиру становитиме приблизно 100 грн. Таким чином, мешканці отримають платіжки на суму трохи більше за 100 грн. Наступна оплата за техогляд буде через три роки.

Головний інженер Львівської філії "Газмережі" Богдан Гук пояснив, що ще у 2018 році відповідальність за внутрішні мережі була покладена на власників будинків. Деякі з них уклали договори зі спеціалізованими організаціями, тоді як інші не вжили жодних заходів.

"За статистикою, в кожному будинку, який перевіряють, спеціалісти фіксують десятки витоків. Вже усунули 100 тис. витоків", — йдеться в сюжеті видання.

Вартість технічного обслуговування залежить від типу будинку, стану комунікацій, газоспоживчого обладнання тощо. Платіжки надійдуть після виконання робіт, а графіки проведення техоглядів можна знайти на сайтах філій "Газмережі", де також буде зазначено орієнтовну вартість послуг.

До обслуговування входять: огляд газопроводу, перевірка на герметичність, випробування під тиском, огляд газового обладнання та обслуговування запірних пристроїв. Ці процедури гарантують безпечне використання газу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні під час нового опалювального сезону 2024−2025 вартість централізованого опалення для більшості побутових споживачів залишиться незмінною. Тариф становитиме 1,65 тис. грн/Гкал.

Ми також писали, що голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі День.LIVE заявив, що українців невдовзі очікуватиме підвищення тарифу на електроенергію. Статись це може вже наприкінці опалювального сезону (в травні наступного року), але зараз йдуть обговорення, щоб підвищити тарифи ще раніше.