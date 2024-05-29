Тариф на електрику зросте на 80% — коли ухвалять постанову

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 червня 2024 року влада змінить формулу оплати послуги за електричну енергію, згідно з якою тариф може зрости на 80%. Відомо, коли уряд ухвалить відповідну постанову

Про це повідомляє видання "РБК-Україна", посилаючись на джерело.

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Як зміниться тариф на електроенергію з 1 червня

Як зазначив співрозмовник, влада розглядала різні варіанти підвищення вартості за спожиту електроенергію, однак всі зійшлися на тому, щоб підняти ціну за умови споживання ресурсу понад 100 кВт на майже 80%. Для меншого обсягу споживання ціна залишиться на тому рівні — 2,64 гривні/кВт-год.

Видання пише, що під час підготовки відповідного проєкту рішення розглядали можливість загального підняття тарифу до 3,96 грн/кВт-год.

"З 1 червня за споживання до 100 кВт планується залишити колишнім — 2,64 гривні, на все, що більше буде новий тариф — 4,8 гривні", — повідомило джерело.

За словами співрозмовника, Кабінет міністрів має намір підвищити тариф на електрику, який вступить у дію з 1 червня, на черговому засіданні. Проєкт рішення підготували для обговорення 30 травня 2024 року.

Необхідність підвищення цін на електрику

Про потребу підвищити ціни на електроенергію активно заговорили після низки чергових атак Росії по енергосистемі країни. В НЕК "Укренерго" стверджують, що постала гостра потреба додаткових ресурсів для відновлення об'єктів енергетики. Підвищення тарифу суттєво пришвидшило б цей процес.

Раніше радник прем'єра, колишній виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Бойко повідомив, що зараз собівартість електрики разом з витратами на доставлення становить близько 8 грн за кВт-год. Через це варіантів уникнення підвищення тарифу нема.

У Міністерстві енергетики також заявили, що чинний рівень тарифів для населення не покриває собівартості виробництва, зокрема, підприємствами "Енергоатом" та "Укргідроенерго", яким доводиться виплачувати різницю між ринковою вартістю кіловат-години та тарифами для простих українців.

Як відомо, попереднього разу Кабінет міністрів підвищував ціни на електроенергію рівно рік тому. Це єдина послуга, яка суттєво зросла за час повномасштабної війни. Ціна підскочила на 70%. Тоді скасували дворівневий тариф, однак тепер його можуть повернути знову.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року вартість газу для клієнтів Нафтогазу залишатиметься на рівні 7,96 грн/куб. м. Тарифи на газ у решти постачальників будуть у рамках від 7,7 до 9,90 грн за куб. м.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року зростуть тарифи на воду для непобутових споживачів декількох водоканалів. Таке рішення ухвалила Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).