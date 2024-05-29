Тариф на электричество вырастет на 80% — когда примут постановление

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с 1 июня 2024 года власти изменят формулу оплаты услуги за электрическую энергию, согласно которой тариф может вырасти на 80%. Известно, когда правительство примет соответствующее постановление

Об этом сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на источник.

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Как изменится тариф на электроэнергию с 1 июня

Как отметил собеседник, власти рассматривали различные варианты повышения стоимости за потребленную электроэнергию, однако все сошлись на том, чтобы поднять цену при потреблении ресурса свыше 100 кВт на почти 80%. Для меньшего объема потребления цена останется на том же уровне — 2,64 гривны/кВт-ч.

Издание пишет, что при подготовке соответствующего проекта решения рассматривалось возможность общего поднятия тарифа до 3,96 грн/кВт-час.

"С 1 июня за потребление до 100 кВт планируется оставить прежним — 2,64 гривны, на все, что больше будет новый тариф — 4,8 гривны", — сообщил источник.

По словам собеседника, Кабинет Министров намерен повысить тариф на электричество, который вступит в действие с 1 июня, на очередном заседании. Проект решения подготовили для обсуждения 30 мая 2024 года.

Необходимость повышения цен на электричество

О необходимости повышения цен на электроэнергию активно заговорили после ряда очередных атак России по энергосистеме страны. В НЭК "Укрэнерго" утверждают, что возникла острая потребность в дополнительных ресурсах для восстановления объектов энергетики. Повышение тарифа существенно ускорило бы этот процесс.

Ранее советник премьера, бывший исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко сообщил, что сейчас себестоимость электричества вместе с расходами на доставку составляет около 8 грн за кВт-ч. Поэтому вариантов избежания повышения тарифа нет.

В Министерстве энергетики также заявили, что действующий уровень тарифов для населения не покрывает себестоимости производства, в частности предприятиями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которым приходится выплачивать разницу между рыночной стоимостью киловатт-часа и тарифами для простых украинцев.

Как известно, в прошлый раз Кабинет министров повышал цены на электроэнергию ровно год назад. Это единственная услуга, которая существенно подорожала за время полномасштабной войны. Цена подскочила на 70%. Тогда отменили двухуровневый тариф, однако теперь его могут вернуть снова.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 июня 2024 года стоимость газа для клиентов Нафтогаза будет оставаться на уровне 7,96 грн/куб. м. Тарифы на газ у других поставщиков будут в рамках от 7,7 до 9,90 грн за куб. м.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 года вырастут тарифы на воду для небытовых потребителей нескольких водоканалов. Такое решение приняла Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).