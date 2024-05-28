Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Тарифи на воду зростуть з 1 червня — хто платитиме більше arrow

Тарифи на воду зростуть з 1 червня — хто платитиме більше

28 травня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на воду — Нацкомісія змінила тарифи для низки водоканалів з 1 червня
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні з 1 червня 2024 року зростуть тарифи на воду для непобутових споживачів декількох водоканалів. Таке рішення ухвалила Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це свідчить відповідне рішення, пише видання "Укрінформ".

Читайте також:

Нові тарифи на воду з 1 червня

За словами голова Нацкомісії Валерія Тарасюка, рішення щодо підвищення цін на водопостачання та водовідведення торкнеться 35 водоканалів. Водночас, населення залишиться з колишніми тарифами.

"Приймаємо рішення по 35 ліцензіатах для непобутових споживачів. Населення це не стосується", — повідомив посадовець.

З червня почнуть діяти такі гуртові ціни на водовідведення за один кубічний метр без ПДВ:

  • для КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" — 11,88 гривні;
  • для КП "Водоканал" (Запоріжжя) — 10,45 гривні;
  • для КП "Івано-Франківськводоекотехпром" — 6,87 гривні;
  • для Львівводоканалу — 9,02 гривні;
  • для Чернівціводоканалу — 10,28 гривні;
  • для Київводоканалу — 9,66 гривні;
  • для Дніпроводоканалу — 11,69 гривні;
  • для Житомирводоканалу — 17,24 гривні;
  • для Черкасиводоканалу — 10,51 гривні.

Ціни на централізоване водопостачання для решти споживачів за один куб води без ПДВ:

  • для КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" — 30,36 гривні;
  • для КП "Водоканал" (Запоріжжя) — 24,53 гривні;
  • для КП "Івано-Франківськводоекотехпром" — 17,45 гривні;
  • для Львівводоканалу — 20,04 гривні;
  • для Чернівціводоканалу — 23,89 гривні;
  • для Київводоканалу — 21,42 гривні;
  • для Дніпроводоканалу — 24,18 гривні;
  • для Житомирводоканалу — 32,34 гривні;
  • для Черкасиводоканалу — 20,19 гривні;

Як зауважує видання, найвища ціна на водопостачання затверджена для ПрАТ "Енергоресурси" — 53,39 грн за куб, а за водовідведення — для  Облводоканалу Запорізької обласної ради на рівні 42,37 грн за один кубічний метр.

Які будуть тарифи для населення

Рішення про нові тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення не стосується простих споживачів. Для населення великих міст тарифи залишаться на рівні, зафіксованому станом на 24 лютого 2022 року.

Водночас, у невеликих містах навесні послуга з водопостачання все одно подорожчала, адже влада на місцях може не узгоджувати ціни з регулятором, а встановлювати вартість на власний розсуд цієї послуги. У зв'язку з цим у деяких містах тарифи підскочили до 40%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року чекає низка змін. Зокрема, доведеться платити більше споживачам житлово-комунальних послуг, субсидіанти можуть втратити допомогу, а частина пенсіонерів отримає підвищені виплати "заднім числом".

Також ми писали, що в Україні після підвищення тарифів на електричну енергію з 1 червня 2024 року обмеження енергопостачання для населення можуть посилитися. Це пов'язано з ремонтними кампаніями та збільшенням дефіциту в енергосистемі.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
водопостачання
вода
ціни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби