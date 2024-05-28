Ціни на воду — Нацкомісія змінила тарифи для низки водоканалів з 1 червня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 червня 2024 року зростуть тарифи на воду для непобутових споживачів декількох водоканалів. Таке рішення ухвалила Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це свідчить відповідне рішення, пише видання "Укрінформ".

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Нові тарифи на воду з 1 червня

За словами голова Нацкомісії Валерія Тарасюка, рішення щодо підвищення цін на водопостачання та водовідведення торкнеться 35 водоканалів. Водночас, населення залишиться з колишніми тарифами.

"Приймаємо рішення по 35 ліцензіатах для непобутових споживачів. Населення це не стосується", — повідомив посадовець.

З червня почнуть діяти такі гуртові ціни на водовідведення за один кубічний метр без ПДВ:

для КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" — 11,88 гривні;

для КП "Водоканал" (Запоріжжя) — 10,45 гривні;

для КП "Івано-Франківськводоекотехпром" — 6,87 гривні;

для Львівводоканалу — 9,02 гривні;

для Чернівціводоканалу — 10,28 гривні;

для Київводоканалу — 9,66 гривні;

для Дніпроводоканалу — 11,69 гривні;

для Житомирводоканалу — 17,24 гривні;

для Черкасиводоканалу — 10,51 гривні.

Ціни на централізоване водопостачання для решти споживачів за один куб води без ПДВ:

для КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" — 30,36 гривні;

для КП "Водоканал" (Запоріжжя) — 24,53 гривні;

для КП "Івано-Франківськводоекотехпром" — 17,45 гривні;

для Львівводоканалу — 20,04 гривні;

для Чернівціводоканалу — 23,89 гривні;

для Київводоканалу — 21,42 гривні;

для Дніпроводоканалу — 24,18 гривні;

для Житомирводоканалу — 32,34 гривні;

для Черкасиводоканалу — 20,19 гривні;

Як зауважує видання, найвища ціна на водопостачання затверджена для ПрАТ "Енергоресурси" — 53,39 грн за куб, а за водовідведення — для Облводоканалу Запорізької обласної ради на рівні 42,37 грн за один кубічний метр.

Які будуть тарифи для населення

Рішення про нові тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення не стосується простих споживачів. Для населення великих міст тарифи залишаться на рівні, зафіксованому станом на 24 лютого 2022 року.

Водночас, у невеликих містах навесні послуга з водопостачання все одно подорожчала, адже влада на місцях може не узгоджувати ціни з регулятором, а встановлювати вартість на власний розсуд цієї послуги. У зв'язку з цим у деяких містах тарифи підскочили до 40%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року чекає низка змін. Зокрема, доведеться платити більше споживачам житлово-комунальних послуг, субсидіанти можуть втратити допомогу, а частина пенсіонерів отримає підвищені виплати "заднім числом".

Також ми писали, що в Україні після підвищення тарифів на електричну енергію з 1 червня 2024 року обмеження енергопостачання для населення можуть посилитися. Це пов'язано з ремонтними кампаніями та збільшенням дефіциту в енергосистемі.