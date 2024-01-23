Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 23 января 2024 года

Золотой слиток. Фото: bloomberg.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото — это наиболее известный металл среди драгоценных металлов, имеющий богатую историю использования человеком. Процессы его добычи и применения начались задолго до нашей эры. Золото находит свое применение в разных сферах, включая промышленность, культуру и религию. Сдача золота в ломбард — это возможность заработать дополнительные средства, когда это необходимо.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в конце января.

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Интересные факты о золоте

Золото является одним из популярнейших инвестиционных активов в мире. Она ценится за свою долговечность, ограниченную доступность и роль безопасного актива. Это связано с тем, что золото не подвержено влиянию таких факторов, как политические события или колебания валютных курсов. В настоящее время спрос на золото растет по нескольким причинам. Во-первых, инфляция в мире остается высокой, что делает золото привлекательным вариантом для защиты от обесценивания денег. Во-вторых, геополитическое напряжение способствует росту спроса на золото, поскольку инвесторы рассматривают его как безопасный актив в условиях неопределенности.

Золото было известно человечеству с давних времен. Ранее свидетельство использования золота было найдено в Египте и Месопотамии, где оно использовалось для изготовления украшений, предметов роскоши и религиозных предметов. Этот металл был очень важен для древних цивилизаций. Оно использовалось для изготовления украшений, предметов роскоши, религиозных предметов и валюты. Золото ценилось за свою красоту, долговечность и редкость, и играло немаловажную роль в жизни древних людей.

Золото — один из лучших проводников электричества в мире. Его удельное сопротивление составляет всего 2,225 мкОм см, что на 60% ниже, чем у меди, являющейся вторым по проводимости металлом. Высокая электропроводность золота обусловлена тем, что в его кристаллической решетке свободные электроны легко перемещаются. Это делает золото идеальным материалом для использования в электронике, где необходимо передавать электрический ток с минимальными потерями.

Несмотря на свое металлическое происхождение, золото обладает съедобными свойствами. В ряде азиатских стран его применяли как добавку к фруктам, желе, кофе и чаю. С начала 1500-х годов сусальное золото стали добавлять к крепким спиртным напиткам, таким как Goldschlager и Danziger Goldwasser. Некоторые индийские племена считали, что употребление золота придает способность к левитации.

Топ-10 стран с самым большим запасом золота:

США: 8 133 т Германия: 3 355 т Италия: 2 452 т Франция: 2 436 т Россия: 2 299 т Китай: 1 948 т Швейцария: 1040 т Япония: 846 т Индия: 769 т Нидерланды: 612 т

Как правильно сдавать золото

Приемом золота у населения за денежное вознаграждение в Украине занимаются в основном ломбарды. Однако тем, кто имеет золотые изделия с коллекционной или исторической ценностью, выгоднее может быть рассмотрение возможности их продажи коллекционерам или антикварам. Это касается золотых монет, часов и украшений с интересной историей. Продукция, созданная в период СССР, также пользуется спросом среди коллекционеров благодаря высокому содержанию золота в сплаве.

Для сдачи золота в ломбард необходимо предоставить документы, подтверждающие личность, чтобы предотвратить продажу украденных изделий. Кроме того, сдачу золотого лома разрешено осуществлять только совершеннолетним лицам.

При совершении сделки клиенту предоставляется копия документа, подтверждающего законность сделки купли-продажи золотого лома. Также заключается соглашение о получении ссуды. Клиент получает документы, содержащие информацию о сумме ссуды, процентной ставке и сроках возврата с процентами. Также ему кажется квитанция, которая потребуется для выкупа предметов.

Относительно самого золотого лома, особых требований для его подготовки к сдаче в ломбард нет. Однако тщательная очистка от грязи может обеспечить более точное взвешивание.

Практически все виды золотых изделий принимаются в ломбард, за исключением определенных категорий, таких как золото в форме самородков, деталей зубопротезирования, отходов драгоценных металлов, сусального золота, орденов и медалей, а также золота из лабораторных деталей и полуфабрикатов.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2428,66 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2421,37 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2404,37 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 800,66 грн/грамм.

375 проба: 901,64 грн/грамм.

500 проба: 1 202,19 грн/грамм.

583 проба: 1 401,75 грн/грамм.

585 проба: 1 406,56 грн/грамм.

750 проба: 1 803,28 грн/грамм.

900 проба: 2 163,93 грн/грамм.

916 проба: 2 202,40 грн/грамм.

958 проба: 2 303,39 грн/грамм.

999 проба: 2 401,97 грн/грамм.

999,9 проба: 2 404,13 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 939,47 грн/грамм.

500 проба: 1 252,74 грн/грамм.

583 проба: 1 491,98 грн/грамм.

585 проба: 1 496,43 грн/грамм.

750 проба: 1 920.24 грн/грамм.

900 проба: 2 288,54 грн/грамм.

916 проба: 2 369,29 грн/грамм.

958 проба: 2 477,54 грн/грамм.

999 проба: 2 581,46 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и чермета в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия, бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Этот редкий и драгоценный металл играет немаловажную роль в истории человечества.