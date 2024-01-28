Ціна за 1 г золота в Україні станом на 28 січня 2024 року

Золото в руці. Фото: Bloomberg

Золото — це благородний метал, який привертає увагу людей протягом тисяч років своєю вишуканістю та цінністю. Його чарівна властивість відображати світло та його глибокий, теплий відтінок роблять золото унікальним серед металів. А якщо здати золото в ломбард, можна заробити додаткові кошти, коли це необхідно.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 грам золота в Україні 28 січня 2024 року.

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Цікаві факти про золото

Золото використовується в різних галузях, від виготовлення прикрас та монет до високотехнологічних застосувань в електроніці та медицині. Його стійкість до корозії та непошкодженість з часом роблять його справжньою скарбницею вартості.

Поклади золота видігравали ключову роль у культурній та економічній історії різних цивілізацій, спонукаючи великі відкриття та золоті лихоманки. Відчуття розкіші, яке викликає золото, і його роль у визначенні стандартів багатства зробили його символом успіху та стабільності.

Попри своє металеве походження, золото має їстівні властивості. У низці азійських країн його застосовували як добавку до фруктів, желе, кави та чаю. З початку 1500-х років сусальне золото стали додавати до міцних спиртних напоїв, таких як Goldschlager і Danziger Goldwasser. Деякі індійські племена вважали, що вживання золота надає здатність до левітації.

Як правильно здавати золото

Прийманням золота у населення за грошову винагороду в Україні займаються в основному ломбарди. Проте, для тих, хто має золоті вироби з колекційною чи історичною цінністю, вигіднішим може бути розгляд можливості їх продажу колекціонерам чи антикварам. Це стосується золотих монет, годинників та прикрас із цікавою історією. Продукція, створена в період СРСР, також має попит серед колекціонерів завдяки високому вмісту золота в сплаві.

Для здавання золота в ломбард необхідно надати документи, що підтверджують особу, щоб унеможливити продаж вкрадених виробів. Крім того, здавання золотого брухту дозволено здійснювати лише повнолітнім особам.

Під час проведення угоди клієнту надається копія документа, що підтверджує законність угоди купівлі-продажу золотого брухту. Також укладається угода про отримання позички. Клієнт отримує документи, що містять інформацію про суму позики, процентну ставку та строки повернення з відсотками. Також йому видається квитанція, яка буде потрібна для викупу предметів.

Щодо самого золотого брухту, особливих вимог для його підготовки до здавання в ломбард немає. Однак, ретельне очищення від бруду може забезпечити більш точне зважування.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2409,19 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2401,96 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2385,10 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба — 794,24 грн/грам,

375 проба — 894,41 грн/грам,

500 проба — 1 192,55 грн/грам,

583 проба — 1 390,51 грн/грам,

585 проба — 1 395,28 грн/грам,

750 проба — 1 788,83 грн/грам,

900 проба — 2 146,59 грн/грам,

916 проба — 2 184,75 грн/грам,

958 проба — 2 303,39 грн/грам,

999 проба — 2 382,71 грн/грам,

999,9 проба — 2 384,86 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба — 875,47 грн/грам.

500 проба — 1 051,75 грн/грам,

583 проба — 1 225,98 грн/грам,

585 проба — 1 500,00 грн/грам.

750 проба — 1 923.24 грн/грам,

900 проба — 2 100,54 грн/грам,

916 проба — 2 369,29 грн/грам,

958 проба — 2 014,54 грн/грам,

999 проба — 2 581,96 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та латуні в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію, бронзи, чермету та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні.