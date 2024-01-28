Цена за 1 г золота в Украине на 28 января 2024 года

Золото в руке. Фото: Bloomberg

Золото — это благородный металл, который привлекает людей на протяжении тысяч лет своей изысканностью и ценностью. Его волшебное свойство отражать свет и его глубокий, теплый оттенок делают золото уникальным среди металлов. А если сдать золото в ломбард, можно заработать дополнительные денежные средства, когда это необходимо.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 грамм золота в Украине 28 января 2024 года.

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Интересные факты о золоте

Золото используется в различных отраслях от изготовления украшений и монет до высокотехнологичных применений в электронике и медицине. Его стойкость к коррозии и неповрежденность со временем делают его настоящей казной стоимости.

Залежи золота играли ключевую роль в культурной и экономической истории разных цивилизаций, вызывая большие открытия и золотые лихорадки. Чувство роскоши, которое вызывает золото, и его роль в определении стандартов богатства сделали его символом успеха и стабильности.

Несмотря на свое металлическое происхождение, золото обладает съедобными свойствами. В ряде азиатских стран его применяли как добавку к фруктам, желе, кофе и чаю. С начала 1500-х годов сусальное золото стали добавлять к крепким спиртным напиткам, таким как Goldschlager и Danziger Goldwasser. Некоторые индийские племена считали, что употребление золота придает способность к левитации.

Как правильно сдавать золото

Приемом золота у населения за денежное вознаграждение в Украине занимаются в основном ломбарды. Однако тем, у кого есть золотые изделия с коллекционной или исторической ценностью, более выгодным может быть рассмотрение возможности их продажи коллекционерам или антикварам. Это касается золотых монет, часов и украшений с интересной историей. Продукция, созданная в период СССР, также пользуется спросом среди коллекционеров благодаря высокому содержанию золота в сплаве.

Для сдачи золота в ломбард необходимо предоставить документы, подтверждающие личность, чтобы предотвратить продажу украденных изделий. Кроме того, сдачу золотого лома разрешено осуществлять только совершеннолетним лицам.

При совершении сделки клиенту предоставляется копия документа, подтверждающего законность сделки купли-продажи золотого лома. Также заключается соглашение о получении ссуды. Клиент получает документы, содержащие информацию о сумме ссуды, процентной ставке и сроках возврата с процентами. Также ему выдается квитанция, которая потребуется для выкупа предметов.

Относительно самого золотого лома, особых требований для его подготовки к сдаче в ломбард нет. Однако тщательная очистка от грязи может обеспечить более точное взвешивание.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2409,19 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2401,96 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2385,10 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба — 794,24 грн/грамм,

375 проба — 894,41 грн/грамм.,

500 проба — 1 192,55 грн/грамм,

583 проба —1 390,51 грн/грамм,

585 проба — 1 395,28 грн/грамм,

750 проба — 1 788,83 грн/грамм,

900 проба — 2 146,59 грн/грамм,

916 проба — 2 184,75 грн/грамм,

958 проба — 2 303,39 грн/грамм,

999 проба — 2 382,71 грн/грамм,

999,9 проба — 2 384,86 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба — 875,47 грн/грамм,

500 проба — 1 051,75 грн/грамм,

583 проба — 1 225,98 грн/грамм,

585 проба — 1 500,00 грн/грамм,

750 проба — 1 923.24 грн/грамм,

900 проба — 2 100,54 грн/грамм,

916 проба — 2 369,29 грн/грамм,

958 проба — 2 014,54 грн/грамм,

999 проба — 2 581,96 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и латуни в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия, бронзы, чермета и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине.