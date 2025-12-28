В Ощадбанке уточнили, какие предусмотрены комиссии за цифровые карты

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" уточнили, какие дополнительные комиссии предусмотрены для цифровых карт, открытых в приложении "Мобильный Ощад". В банке отметили, что все зависит от услуг, подключенных по собственному желанию.

Об этом говорится в сообщении на странице госбанка в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Предусмотрены ли комиссии за электронные карты Ощадбанка

С вопросом о возможной дополнительной плате за открытые цифровые карты обращаются клиенты финучреждения на странице банка в соцсети.

Один из граждан отметил, что после завершения действия цифровой валютной карты открыл новую. Однако возник вопрос, предусмотрено ли взыскание средств за такие карты.

"У меня закончилась цифровая валютная карта, а я еще одну открыл. Это бесплатно или будут брать какие-то деньги. Как за две?", — говорится в обращении.



Как отметил сотрудник главного офиса Ощадбанка, открытие и обслуживание цифровых карт является бесплатным. Однако взыскания возможны за подключенные по собственному желанию услуги, от которых можно отказаться.

С перечнем можно ознакомиться в мобильном приложении, выбрав необходимую карту.

"Цифровая карта является бесплатной. Если у вас не подключена платная услуга смс-информирования, дополнительных комиссий по карте не будет выставляться. С тарифами по цифровой карте можно ознакомиться в приложении. Для этого нужно выбрать нужную карту, далее вверху справа нажать на знак настроек и выбрать — Тарифы и договор", — сообщил работник банка.

Тарифы и как открыть цифровую карту в Ощаде

В банке предусмотрены взыскания за подключенную по собственному желанию услугу по смс-информированию. От нее можно отказаться, перейдя на бесплатные Push-сообщения.

Размер комиссии за оповещение. Источник: Ощадбанк

Согласно общим правилам обслуживания карт, большинство платежей и переводов по таким картам являются бесплатными.

Тарифы по картам. Источник: Ощадбанк

Выдача наличных в банкоматах до 20 тыс. грн/месяц — бесплатно, более лимита — 1% от суммы, в банкоматах за рубежом — 1,5% от суммы + 35 грн.

Согласно информации на сайте банка, открытие цифровой карты в приложении "Мобильный Ощад" без визита в отделение позволит получать самые необходимые банковские услуги для повседневной жизни.

Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

скачать приложение "Мобильный Ощад" в App Store или Google Play;

пройти идентификацию через приложение госуслуг "Дія";

получить "Мою кредитку от Ощадбанка";

создать пароль для входа в "Мобильный Ощад".

Ранее мы писали, что для некоторых клиентов Ощадбанка будут действовать новые правила и тарифы с 2026 года. В частности, для части карт стоимость SMS-сообщения вырастет с 25 грн до 40 грн за месяц.

Также мы рассказывали, что пенсионеры могут получить средства от Ощадбанка на оплату коммунальных услуг. В финучреждении уточнили, как присоединиться к акции