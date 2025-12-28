В Ощадбанке уточнили, какие предусмотрены комиссии за цифровые карты

Цифровые карты Ощадбанка — за что предусмотрены комиссии
В государственном финучреждении "Ощадбанк" уточнили, какие дополнительные комиссии предусмотрены для цифровых карт, открытых в приложении "Мобильный Ощад". В банке отметили, что все зависит от услуг, подключенных по собственному желанию.
Об этом говорится в сообщении на странице госбанка в соцсети Facebook.
Предусмотрены ли комиссии за электронные карты Ощадбанка
С вопросом о возможной дополнительной плате за открытые цифровые карты обращаются клиенты финучреждения на странице банка в соцсети.
Один из граждан отметил, что после завершения действия цифровой валютной карты открыл новую. Однако возник вопрос, предусмотрено ли взыскание средств за такие карты.
"У меня закончилась цифровая валютная карта, а я еще одну открыл. Это бесплатно или будут брать какие-то деньги. Как за две?", — говорится в обращении.
Как отметил сотрудник главного офиса Ощадбанка, открытие и обслуживание цифровых карт является бесплатным. Однако взыскания возможны за подключенные по собственному желанию услуги, от которых можно отказаться.
С перечнем можно ознакомиться в мобильном приложении, выбрав необходимую карту.
"Цифровая карта является бесплатной. Если у вас не подключена платная услуга смс-информирования, дополнительных комиссий по карте не будет выставляться. С тарифами по цифровой карте можно ознакомиться в приложении. Для этого нужно выбрать нужную карту, далее вверху справа нажать на знак настроек и выбрать — Тарифы и договор", — сообщил работник банка.
Тарифы и как открыть цифровую карту в Ощаде
В банке предусмотрены взыскания за подключенную по собственному желанию услугу по смс-информированию. От нее можно отказаться, перейдя на бесплатные Push-сообщения.
Согласно общим правилам обслуживания карт, большинство платежей и переводов по таким картам являются бесплатными.
Выдача наличных в банкоматах до 20 тыс. грн/месяц — бесплатно, более лимита — 1% от суммы, в банкоматах за рубежом — 1,5% от суммы + 35 грн.
Согласно информации на сайте банка, открытие цифровой карты в приложении "Мобильный Ощад" без визита в отделение позволит получать самые необходимые банковские услуги для повседневной жизни.
Для этого необходимо выполнить несколько шагов:
- скачать приложение "Мобильный Ощад" в App Store или Google Play;
- пройти идентификацию через приложение госуслуг "Дія";
- получить "Мою кредитку от Ощадбанка";
- создать пароль для входа в "Мобильный Ощад".
