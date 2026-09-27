Ціни на борошно, рис, цукор і макарони: що вигідніше купувати оптом

Жінка купує продукти в магазині. Фото: magnific.com

Велика упаковка не завжди означає вигідну покупку. На одних продуктах різниця між оптовою та роздрібною ціною може сягати сотень гривень, тоді як на інших економії майже немає. Порівнюємо ціни та пояснюємо, коли закупівля великими партіями справді допомагає скоротити витрати сімейного бюджету.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на дані Minfin.

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Опт чи роздріб — як правильно порівнювати ціни

Купівля продуктів великими партіями може бути способом зменшити витрати сімейного бюджету. Проте сама по собі велика упаковка не гарантує нижчу ціну.

Щоб зрозуміти, чи справді є економія, потрібно привести товари до однакової одиниці виміру. Для круп, борошна, цукру та макаронів це зазвичай ціна за 1 кг, а для олії — за 1 літр або однаковий об'єм.

Minfin щодня моніторить ціни на основні продукти у великих торговельних мережах, зокрема Auchan, Fozzy, Megamarket, Metro, Novus та Varus. На сайті оприлюднюються середні роздрібні ціни на бакалію.

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Скільки коштують продукти у роздріб

За даними Minfin, середня ціна пшеничного борошна "Хуторок" становить 36,72 грн за 1 кг. Упаковка вагою 2 кг коштує в середньому 72,64 грн, тобто приблизно 36,32 грн за кілограм.

Середня ціна довгозернистого рису становить близько 63 грн за 1 кг, гречки — 78,35 грн, макаронів-пір'я — 35,65 грн, а кристалічного цукру — 35,05 грн за кілограм.

Соняшникова рафінована олія "Олейна" коштує в середньому 107,30 грн за 850 мл.

Саме ці цифри можна використовувати як орієнтир під час перевірки оптової пропозиції. Якщо ціна великої упаковки після перерахунку на кілограм або літр вища, купувати більший обсяг лише через позначку "опт" немає сенсу.

Де велика закупівля може бути вигідною

Найбільше сенсу купувати продукти великими партіями може у випадку товарів із тривалим терміном зберігання. Це, зокрема, борошно, рис, крупи, цукор та макаронні вироби.

Особливо зручною така схема може бути для кількох сімей. Наприклад, замість того щоб одна родина купувала великий мішок продукту, його можна розділити між кількома покупцями. У такому випадку кожна сім'я отримує потрібну кількість, а загальну вартість можна порівняти з роздрібною ціною за той самий обсяг.

Але перед спільною закупівлею потрібно врахувати не лише ціну товару. До витрат можуть додатися доставка, пакування та інші супутні платежі.

Коли опт не дає економії

Велика упаковка може виявитися невигідною, якщо ціна за кілограм або літр не нижча за роздрібну.

Наприклад, якщо у магазині продукт коштує 35 грн за кілограм, а оптова партія після перерахунку дає 36 грн за кілограм, купувати більший обсяг немає фінансового сенсу.

Так само варто враховувати термін придатності. Якщо сім'я купує занадто багато продукту і частина зіпсується або залишиться невикористаною, потенційна економія зникне.

Як швидко перевірити, чи вигідний опт

Розрахунок можна зробити за кілька секунд. Потрібно розділити загальну ціну упаковки на її вагу або об'єм.

Наприклад, якщо упаковка вагою 20 кг коштує 600 грн, один кілограм обійдеться у 30 грн. Якщо аналогічний товар у магазині коштує 35 грн/кг, різниця становить 5 грн на кожному кілограмі.

За всі 20 кг потенційна економія становитиме 100 грн. Саме так варто порівнювати будь-яку оптову пропозицію з роздрібною ціною.

Що варто врахувати перед спільною закупівлею

Перед оплатою великої партії варто перевірити, чи однакові товари порівнюються. Бренд, сорт, якість, фасування та термін придатності можуть відрізнятися, тому просто зіставляти дві ціни недостатньо.

Також потрібно додати до розрахунку вартість доставки. Якщо оптова партія коштує дешевше, але її доставка обходиться дорого, кінцева ціна за кілограм може зрости.

Тому найпростіше правило таке: спочатку порівняти ціну за кілограм або літр, потім додати доставку і лише після цього вирішувати, чи вигідна закупівля.

Водночас не варто купувати продукт лише через можливість отримати нижчу ціну. Якщо сім'я не використає весь запас до завершення терміну придатності, така покупка може виявитися дорожчою за звичайний роздріб.

Що вигідніше для сімейного бюджету

Купівля продуктів оптом може зменшити витрати, але лише тоді, коли ціна за кілограм або літр справді нижча за роздрібну. Перед оплатою великої партії варто також врахувати доставку, термін придатності та кількість продукту, яку сім'я реально використає.

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