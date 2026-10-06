Цены на лук бьют по кошельку: впереди новое подорожание

Женщина продает лук. Фото: Новини.LIVE

Лук в Украине может стать одним из продуктов, который неприятно удивит покупателей в ближайшие месяцы. Еще в прошлом году во время сбора урожая ее продавали по 2–2,5 грн за килограмм, а в этом сезоне оптовые цены уже достигают 18–20 грн. При этом весной 2027 года на рынке может возникнуть дефицит качественной продукции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на UkrAgroConsult.

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Цена на лук изменилась кардинально

Еще год назад производители продавали лук по цене, которая сегодня кажется почти нереальной. Во время сбора урожая килограмм стоил около 2–2,5 грн.

В этом сезоне ситуация совершенно иная. Оптовые цены в основном держатся на уровне не ниже 10 грн за килограмм, а на западе Украины в отдельные периоды доходили до 18–20 грн.

Если сравнивать максимальную цену этого года с прошлогодней минимальной, разница составляет десять раз.

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И проблема не только в том, что производители сейчас продают лук дороже. Есть риск, что весной цены вырастут еще сильнее.

Фермеры начали отказываться от выращивания лука

Одна из причин нынешней ситуации сформировалась еще в прошлом году. Низкие цены сделали выращивание лука менее выгодным, поэтому часть хозяйств сократила площади, отведенные под эту культуру.

Некоторые крупные производители в этом сезоне вообще отказались от выращивания лука. Для сравнения: в прошлом году отдельные хозяйства закладывали на хранение до 15 тысяч тонн этого овоща.

На урожай этого года также повлияла погода. На юге хозяйства страдали от пыльных бурь, а в центральных и западных областях проблемы усугубили заморозки и затяжные дожди.

В результате урожайность, по данным UkrAgroConsult, снизилась примерно на 20–30 тонн с гектара.

Что будет с ценой весной

Больше всего вопросов сейчас возникает относительно второй половины сезона. Если запасов качественного лука окажется недостаточно, весной 2027 года рынок может столкнуться с дефицитом.

Ситуацию осложняет и то, что украинский лук активно отправляют на экспорт — в частности, в Молдову, Румынию и Болгарию.

В то же время часть украинских хранилищ была повреждена из-за войны. Поэтому даже выращенную продукцию не всегда удается сохранить до весны в необходимом объеме и качестве.

В результате в начале следующего года Украина может столкнуться с ситуацией, когда предложение лука сократится, а цена для покупателей пойдет вверх.

Ранее Новини.LIVE писали, что осенью виноград снова начал дорожать. В сентябре средняя цена за килограмм составляла 147,49 грн, а в начале октября уже выросла до 155,50 грн. После завершения сезона украинского винограда стоимость может вырасти еще больше.

Также Новини.LIVE рассказывали, на каких продуктах можно сэкономить при крупной закупке. Речь идет о муке, рисе, сахаре и макаронах, где стоимость килограмма может заметно отличаться в зависимости от магазина и упаковки. Сравнение цен поможет сократить расходы на обычную продуктовую корзину.