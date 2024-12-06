В Україні оновили ціни на цибулю — скільки коштує

Оптовий ринок. Фото: УНІАН

В Україні почали падати ціни на цибулю. Це пояснюється зниженням попиту на продукцію середнього та низького ґатунку, яка здебільшого доступна на ринку.

Про це розповіли аналітики проєкту EastFruit.

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Детальніше про ціни на цибулю

За словами експертів, наразі ціни на ріпчасту цибулю коливаються в межах 10–16 грн/кг, що в середньому на 16% нижче порівняно з кінцем минулого робочого тижня. Варто зазначити, що ближче до вихідних оптові партії цибулі в Україні продаються за цінами, які не досягли рівня попереднього сезону.

Продавці змушені знижувати ціни через суттєве зменшення попиту в даному сегменті. Одночасно якість цибулі в сховищах швидко погіршується, що змушує власників знижувати ціни, аби стимулювати продажі та швидше розпродати залишки продукції.

Слід зауважити, що більшість фермерів наразі утримуються від продажу цибулі через надто низькі ціни. Для порівняння, наприкінці листопада цього року продавці реалізували овоч за ціною 12-17 грн/кг, а на початку грудня 2023 року українські виробники продавали цибулю в середньому на 20% дорожче, ніж зараз.

Що ще варто знати

Нагадаємо, цього тижня помітно зросли ціни на капусту. Подорожчанню сприяло зростання попиту на цей овоч високої якості.

Ми також писали, що на початку грудня серед українців зростає попит на тепличні помідори та огірки. Ціни рекордно зростають через нестачу вітчизняної продукції.