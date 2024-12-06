В Украине обновили цены на лук — сколько стоит

Оптовый рынок. Фото: УНІАН

В Украине начали падать цены на лук. Это объясняется снижением спроса на продукцию среднего и низкого сорта, которая в основном доступна на рынке.

Об этом рассказали аналитики проекта EastFruit.

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Подробнее о ценах на лук

По словам экспертов, сейчас цены на репчатый лук колеблются в пределах 10–16 грн/кг, что в среднем на 16% ниже по сравнению с концом прошлой рабочей недели. Стоит отметить, что ближе к выходным оптовые партии лука в Украине продаются по ценам, не достигшим уровня предыдущего сезона.

Продавцы вынуждены снижать цены из-за существенного уменьшения спроса в данном сегменте. Одновременно качество лука в хранилищах быстро ухудшается, что заставляет владельцев снижать цены, чтобы стимулировать продажи и распродать остатки продукции.

Следует отметить, что большинство фермеров сейчас удерживаются от продажи лука из-за слишком низких цен. Для сравнения, в конце ноября этого года продавцы реализовали овощи по цене 12-17 грн/кг, а в начале декабря 2023 года украинские производители продавали лук в среднем на 20% дороже, чем сейчас.

Что еще стоит знать

Напомним, на этой неделе заметно выросли цены на капусту. Подорожанию способствовало рост спроса на этот овощ высокого качества.

Мы также писали, что в начале декабря среди украинцев растет спрос на помидоры и огурцы. Цены рекордно растут из-за нехватки отечественной продукции.