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Капуста стрімко зростає в ціні — в чому причина

5 грудня 2024 17:25
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на овочі продовжують зростати — чому дорожчає капуста
Торгівля овочами. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Цього тижня в Україні ціни на білокачанну капусту помітно зросли. Це сталося через зростання попиту на капусту високої якості.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

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Детальніше про ціни на капусту

Експерти вказали, що в поточних умовах власники якісної капусти мають можливість підвищити ціни на свою продукцію. Наразі вони готові продавати капусту за ціною 20-27 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій, що на 11% дорожче порівняно з минулим тижнем.

Пропозиція білокачанної капусти на ринку була обмеженою, оскільки багато господарств обирають утримувати продукцію, не поспішаючі з продажами, оскільки не виключають подальшого зростання цін у найближчі тижні.

На сьогоднішній день ціна білокачанної капусти в Україні в середньому в 2,7 рази перевищує рівень минулого року, і більшість ринкових учасників очікують подальше зростання вартості. Вони обґрунтовують це зниженням обсягів виробництва та значним скороченням частки продукції, придатної для тривалого зберігання.

Скільки коштує капуста сьогодні

Відповідно до даних порталу "Мінфін", ціни на капусту варіюються в залежності від супермаркету. Найвигідніша ціна станом на 5 грудня на молоду капусту зараз у супермаркеті Novus, де вона коштує 59,99 грн/кг, а також у Auchan, де її вартість становить 61,20 грн/кг. Що стосується білокачанної капусти, то найдешевша ціна у Metro — 31,10 грн/кг, а також в Auchan — 30,50 грн/кг.

Таким чином, для покупки білокачанної капусти вигідніше звертатися до Metro або Auchan, а для молодої капусти — до Novus.

Що ще варто знати

Нагадаємо, зимовий попит на тепличні огірки та помідори значно зростає, оскільки пропозиція овочів з відкритого ґрунту різко зменшується. Відсутність вітчизняної продукції сприяла дефіциту огірків, що призвело до значного зростання їх вартості, досягнувши рекордних рівнів.

Ми також розповідали, що ціни на борщовий набір значно зросли. Овочі, які зазвичай були доступними, здорожчали до рекордних рівнів. Причинами такого подорожчання стали не лише проблеми з урожаєм, а й економічні фактори, що спричинили здорожчання картоплі, моркви та цибулі.

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