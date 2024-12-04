Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на овочі зросли до рекордного рівня — які саме та чому arrow

Ціни на овочі зросли до рекордного рівня — які саме та чому

4 грудня 2024 20:05
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на огірки та помідори продовжують зростати —яка причина
Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні тепличні огірки та помідори взимку користуються значним попитом, адже пропозиція овочів із відкритого ґрунту різко скорочується. Нестача вітчизняної продукції спричинила дефіцит огірків, через що їхня вартість сягнула рекордних позначок.

Про це повідомляє AgroTimes з посиланням на пресслужбу гуртового сільськогосподарського ринку "Шувар" у Львові.

Читайте також:

Чому дорожчають овочі

Зазначено, що на львівському оптовому ринку "Шувар" нині середня ціна тепличних помідорів складає 107,5 грн/кг, що на 68% перевищує торішній рівень у 64 грн/кг. Водночас тепличні огірки продаються в середньому по 93 грн/кг.

Керівниця відділу маркетингу ринку "Шувар" Тетяна Попович зазначає, що підвищення цін на енергоносії та складнощі з опаленням теплиць суттєво збільшують собівартість вирощування тепличних культур, що впливає на кінцеву вартість продукції. Очікується, що ціни на тепличні овочі й надалі зростатимуть, особливо в зимовий період, через додаткові витрати на підтримку тепла.

Також зазначено, що через брак місцевої продукції зростає частка імпортних овочів, переважно з Туреччини. Водночас вартість імпортованих товарів також підвищується через значні логістичні витрати та митні збори.

Що ще варто знати

Нагадаємо, цьогоріч ціна борщового набору значно зросла, адже традиційно доступні овочі подорожчали до рекордного рівня. Це сталося через проблеми з урожаєм і економічні чинники, які спричинили підвищення вартості картоплі, моркви та цибулі.

Ми також писали, що сировари України змушені й надалі підвищувати ціни на свою продукцію через постійне подорожчання сирого молока. Зростання витрат на основну сировину суттєво впливає на формування кінцевої вартості сиру.

гроші овочі ціни в Україні помідори огірки ціни на продукти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 МОУ відмовило у виплаті донці загиблого бійця — що вирішив суд

21:13 Зеленський у зверненні анонсував санкції проти грузинської влади

21:08 Мамардашвілі підтримав протести й тепер поза складом Валенсії

Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

20:27 Опади і не тільки — синоптики дали прогноз погоди на завтра

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:14 У центрі Нью-Йорка застрелили відомого бізнесмена

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

20:05 Ціни на овочі зросли до рекордного рівня — які саме та чому

20:00 Родичів військових можуть направляти на ВЛК — чому це роблять

19:57 Зеленський зустрівся з генсеком Ради ЄС Берсе — про що говорили

21:13 МОУ відмовило у виплаті донці загиблого бійця — що вирішив суд

21:13 Зеленський у зверненні анонсував санкції проти грузинської влади

21:08 Мамардашвілі підтримав протести й тепер поза складом Валенсії

20:27 Опади і не тільки — синоптики дали прогноз погоди на завтра

20:14 У центрі Нью-Йорка застрелили відомого бізнесмена

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:05 Ціни на овочі зросли до рекордного рівня — які саме та чому

20:00 Родичів військових можуть направляти на ВЛК — чому це роблять

19:57 Зеленський зустрівся з генсеком Ради ЄС Берсе — про що говорили

19:47 Каладзе через протести в Грузії зробив українофобську заяву

19:41 Без опадів, але з морозами — якою завтра буде погода в Києві

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Text

16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК