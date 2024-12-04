Ціни на огірки та помідори продовжують зростати —яка причина

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні тепличні огірки та помідори взимку користуються значним попитом, адже пропозиція овочів із відкритого ґрунту різко скорочується. Нестача вітчизняної продукції спричинила дефіцит огірків, через що їхня вартість сягнула рекордних позначок.

Про це повідомляє AgroTimes з посиланням на пресслужбу гуртового сільськогосподарського ринку "Шувар" у Львові.

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Чому дорожчають овочі

Зазначено, що на львівському оптовому ринку "Шувар" нині середня ціна тепличних помідорів складає 107,5 грн/кг, що на 68% перевищує торішній рівень у 64 грн/кг. Водночас тепличні огірки продаються в середньому по 93 грн/кг.

Керівниця відділу маркетингу ринку "Шувар" Тетяна Попович зазначає, що підвищення цін на енергоносії та складнощі з опаленням теплиць суттєво збільшують собівартість вирощування тепличних культур, що впливає на кінцеву вартість продукції. Очікується, що ціни на тепличні овочі й надалі зростатимуть, особливо в зимовий період, через додаткові витрати на підтримку тепла.

Також зазначено, що через брак місцевої продукції зростає частка імпортних овочів, переважно з Туреччини. Водночас вартість імпортованих товарів також підвищується через значні логістичні витрати та митні збори.

Що ще варто знати

Нагадаємо, цьогоріч ціна борщового набору значно зросла, адже традиційно доступні овочі подорожчали до рекордного рівня. Це сталося через проблеми з урожаєм і економічні чинники, які спричинили підвищення вартості картоплі, моркви та цибулі.

Ми також писали, що сировари України змушені й надалі підвищувати ціни на свою продукцію через постійне подорожчання сирого молока. Зростання витрат на основну сировину суттєво впливає на формування кінцевої вартості сиру.