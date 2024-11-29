Ціни на продукти зростають — чому дорожчає цибуля

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Цього тижня українські виробники скористалися можливістю підвищити ціни на цибулю. Як зазначають самі фермери, це стало можливим завдяки значному зростанню попиту на продукцію.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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Також зазначено, що пропозиція якісної цибулі на ринку залишається обмеженою, оскільки чимало господарств поки що утримуються від продажу продукції зі сховищ.

Важливо зазначити, що зростання цін спостерігається лише в сегменті цибулі високої якості, тоді як пропозиція овочів середньої та низької якості значно скоротилася. Станом на сьогодні якісну цибулю українські фермери продають за ціною 12-17 грн/кг (0,29-0,41 кг/дол), що в середньому на 35% вище, ніж наприкінці минулого тижня.

Наразі ціни на цибулю в Україні вже на 16% перевищують торішній рівень за аналогічний період. Однак аналітики ринку вважають, що така ситуація має штучний характер, адже багато господарств свідомо утримуються від продажів за поточними цінами, що лише посилює дефіцит цибулі на ринку.

Порівняно з іншими країнами регіону моніторингу, до кінця цього тижня саме Україна може стати лідером за найвищими цінами на цибулю. Експерти прогнозують, що у разі подальшого закріплення цієї тенденції імпорт цибулі до України може розпочатися раніше, ніж зазвичай.

Де вигідніше купувати цибулю сьогодні

Станом на 29 листопада 2024 року, згідно з даними порталу "Мінфін", ціни на цибулю значно відрізняються залежно від типу та магазину.

Біла цибуля є найдорожчою в мережі Metro, де її ціна сягає 99,90 грн за кілограм. Значно вигідніше купувати білу цибулю в Novus або Auchan, де вона коштує 44,99 грн і 45,90 грн відповідно. Середня ціна цього виду цибулі становить 63,60 грн за кілограм.

Ріпчаста цибуля найдешевша в Metro — лише 15,39 грн за кілограм. Трохи дорожче вона обійдеться в Auchan (16,90 грн) та Novus (17,99 грн), а найбільша ціна зафіксована в Megamarket — 23,70 грн. Середня вартість ріпчастої цибулі становить 18,25 грн за кілограм.

Синя цибуля продається за схожою ціною в обох мережах, де її представлено: у Metro — 29,90 грн за кілограм, а в Auchan — 28,90 грн. Середня ціна на синю цибулю становить 29,40 грн.

Таким чином, для економії варто обирати магазини залежно від потрібного виду цибулі: білу вигідніше купувати в Novus чи Auchan, ріпчасту — в Metro, а синя цибуля коштує майже однаково в обох мережах.

Скільки коштує цибуля в супермаркетах України. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, цієї осені ціни на овочі значно зросли через складні погодні умови: літня спека та посуха суттєво знизили врожайність, що вплинуло на кількість якісної продукції на ринку. Втім, останнім часом ситуація почала вирівнюватися, і вартість більшості овочів, зокрема картоплі, вдалося стабілізувати завдяки активному надходженню імпортної продукції.

Ми також писали, що до кінця 2024 року в Україні прогнозують зростання цін на хліб у межах 10–15%. Це обумовлено здорожчанням сировини, енергоносіїв та транспортних послуг, які суттєво впливають на собівартість продукції. Станом на сьогодні мінімальна вартість одного кілограма хліба перевищує 35 гривень, а подорожчання торкнеться всіх його видів.