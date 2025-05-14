Втрата роботи під час війни в Україні — що пропонують змінити

Працівники в офісі. Фото: Freepik

В Україні мають запрацювати нові правила призупинення трудових договорів під час воєнного стану. Йдеться про закон, який чекає на підпис президента, і покликаний врегулювати питання, пов'язані із зупиненням їхньої дії.

Про це йдеться на порталі Верховної Ради України (ВРУ).

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Днями парламент підтримав зміни до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" щодо обміну інформацією та призупинення дії трудового договору. Йдеться про проєкт закону № 12255-1, який вже направили на візування главою держави.

Скриншот. Джерело: ВРУ

Документ покликаний врегулювати питання, пов'язані із зупиненням дії трудових договорів, з чим зіткнулися багато працівників та роботодавців через воєнний стан. Серед іншого, він визначає:

за ініціативою однієї із сторін максимальний термін призупинення дії договорів — не більше 90 календарних днів під час війни;

за згодою сторін — термін призупинення дії договорів може бути продовжений на більш ніж 90 днів, проте не більше ніж до дня припинення/скасування воєнного стану в країні;

зобов'язання сторін договору регулярно (зокрема, в разі призупинення дії договору) мати змогу комунікації та невідкладно (не більше десяти календарних днів) повідомляти іншу сторону про зміну контактної інформації (поштової адреси, адреси е-пошти, номерів телефонів);

підґрунтя припинення та відновлення призупиненого трудових договорів;

механізм здійснення комунікації з робітниками, роботодавцями та фізособами, які не є підприємцями;

термін у 14 календарних днів на сповіщення роботодавцем працівників про необхідність повернення на роботу;

право сторін договору припинити його з підстав, визначених законодавством.

Також встановлюється, що працівники робочі місця яких розташовані на територіях активних бойових дій і які відсутні на роботі, не можуть бути звільнені за "прогул". Термін відсутності таких працівників не підлягає оплаті та не зараховується до страхового стажу роботи, що гарантує право на щорічну відпустку.

Окрім того, роботодавець зобов'язаний упродовж 60 календарних днів з дати набуття чинності закону у разі розміщення неактуальної інформації в Єдиному держреєстрі юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань оновити дані про своє місцеперебування та дані про засоби комунікації для зв'язку з ними.

Раніше ми повідомляли, що деяким працівникам виплачують дві премії до основного посадового окладу. Йдеться про щомісячні виробничі додаткові виплати та преміях до професійних свят.

Також ми писали про види відрахувань із зарплати, які можуть застосовувати роботодавці. Такі обмеження можуть сягати 70% від суми.