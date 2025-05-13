Оплата праці у 2025 році — хто має право дві премії одразу

Людина тримає гроші у двох руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українське трудове законодавство передбачає надання працівникам премій до основного посадового окладу. У деяких випадках українці можуть претендувати на виплату двох нагород протягом місяця.

Це прописано у нормах Кодексу законів про працю України (КЗпП).

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Правила преміювання працівників в Україні

Преміювання є грошовим заохоченням працівників за якісно виконані завдання, що виплачують понад основний розмір заробітної плати, однак вважається її складовою.

Згідно зі статтею 97, різні установи мають право затверджувати колективним договором власну систему оплати праці, трудові норми, правила виплати доплати, надбавки та премії, орієнтуючись на законодавчі норми.

За характером преміальні винагороди поділяють на два види:

виробнича премія — за виконану роботу, досягнення;

невиробнича премія — не пов’язана з виконанням обов’язків за посадою чи роботи (має несистематичний характер, наприклад, з нагоди професійного свята чи ювілею).

Розрізняють нарахування виробничих премій за періодом:

місячна;

квартальна;

піврічна;

річна.

У разі наявності положення у колективному договорі про щомісячні виробничі премії та премії до професійних свят, то в одному місяці працівники можуть розраховувати одразу на дві винагороди.

Розмір премій для бюджетників

Згідно з правилами, нарахування премій для працівників бюджетної сфери обмежується фондом оплати праці, що затверджено у бюджеті закладу чи підприємства, а за місяць — розміром асигнувань, розрахованих на конкретний місяць.

Жодних інших обмежень щодо преміальних виплат законодавством та галузевими нормативно-правовими актами не передбачається. Тобто розмір премії керівник може визначити з урахуванням особистих внесків працівників.

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