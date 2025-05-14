Потеря работы во время войны в Украине — что предлагают изменить

Работники в офисе. Фото: Freepik

В Украине должны заработать новые правила приостановления трудовых договоров во время военного положения. Речь идет о законе, который ждет подписи президента, и призван урегулировать вопросы, связанные с приостановлением их действия.

Об этом говорится на портале Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Подробнее о новой инициативе

На днях парламент поддержал изменения в закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" относительно обмена информацией и приостановления действия трудового договора. Речь идет о проекте закона № 12255-1, который уже направили на визирование главой государства.

Скриншот. Источник: ВРУ

Документ призван урегулировать вопросы, связанные с приостановлением действия трудовых договоров, с чем столкнулись многие работники и работодатели из-за военного положения. Среди прочего, он определяет:

по инициативе одной из сторон максимальный срок приостановления действия договоров — не более 90 календарных дней во время войны;

по согласию сторон — срок приостановления действия договоров может быть продлен на более чем 90 дней, однако не более чем до дня прекращения/отмены военного положения в стране;

обязательства сторон договора регулярно (в частности, в случае приостановления действия договора) иметь возможность коммуникации и безотлагательно (не более десяти календарных дней) сообщать другую сторону об изменении контактной информации (почтового адреса, адреса электронной почты, номеров телефонов);

основания прекращения и восстановления приостановленного трудовых договоров;

механизм осуществления коммуникации с работниками, работодателями и физлицами, которые не являются предпринимателями;

срок в 14 календарных дней на оповещение работодателем работников о необходимости возвращения на работу;

право сторон договора прекратить его по основаниям, определенным законодательством.

Также устанавливается, что работники, рабочие места которых расположены на территориях активных боевых действий, и, которые отсутствуют на работе, не могут быть уволены за "прогул". Срок отсутствия таких работников не подлежит оплате и не засчитывается в страховой стаж работы, что гарантирует право на ежегодный отпуск.

Кроме того, работодатель обязан в течение 60 календарных дней с даты вступления в силу закона в случае размещения неактуальной информации в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований обновить данные о своем местонахождении и данные о средствах коммуникации для связи с ними.

Ранее мы сообщали, что некоторым работникам выплачивают две премии к основному должностному окладу. Речь идет о ежемесячных производственных дополнительных выплатах и премиях к профессиональным праздникам.

Также мы писали о видах отчислений из зарплаты, которые могут применять работодатели. Такие ограничения могут достигать 70% от суммы.