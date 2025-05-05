Робота в Україні — за що можуть відрахувати до 70% зарплати у 2025 році

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державна служба з питань праці України назвала види відрахувань із заробітної плати, які може застосовувати роботодавець. Обмеження розміру відрахувань у деяких випадках, передбачених законодавством, може сягати 70% зарплатні.

Про це йдеться матеріалах Держпраці.

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Види відрахувань із заробітної плати працівників

Згідно з нормами українського трудового законодавства, існує три види відрахувань:

здійснюються на користь держави (стягнення податків з доходів фізосіб, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, стягнення збору на обов’язкове страхування на випадок безробіття);

утримання доходу в рамках виконання зобов’язань перед третіми особами (це можуть бути аліменти, виплати за виконавчими провадженнями);

відрахування із зарплати працівника для покриття боргу підприємства, де працює.

Повний перелік підстав для утримання виплат останнього виду прописаний у ч. 2 ст. 127 КЗпП.

Розміри відрахувань із зарплати у 2025 році

У Держпраці уточнили, яким може бути максимальний рівень відрахувань із заробітної плати працівників у 2025 році.

Так, згідно зі ст. 128 Кодексу законів про працю (КЗпП), роботодавець може утримувати до 20% заробітної плати, однак є винятки.

Відповідно до статті 70 закону "Про виконавче провадження", працівникові можуть не виплачувати 50% заробітної плати у разі:

стягнення аліментів;

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, втратою годувальника;

відшкодування збитків, заподіяних злочином.

"Якщо йдеться про відрахування з заробітної плати за кількома виконавчими документами, за працівником у будь-якому разі має бути збережено 50% заробітку", — уточнюють фахівці.

Розмір відрахування із зарплати може бути ще більшим у разі відбування покарання у вигляді виправних робіт і під час стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У такому разі людина може недоотримувати 70% від доходу.

Раніше ми розповідали, що у парламенті підтримали у першому читанні законопроєкт про захист громадян від затримок зарплатні. У разі проходження документом другого читання — в країні посилиться відповідальність для роботодавців.

Також ми повідомляли, що з якою періодичністю українським громадянам мають виплачувати заробітну плату. Зокрема, пауза між виплатами не може бути більшою за 16 календарних днів.