Конкуренція українцям: мігранти перехоплюють частину вакансій

Трудові мігранти можуть виявитися конкурентнішими за українців. На таку ситуацію впливає те, що реальна середня зарплата в Україні значно нижча за статистику. Офіційні дані про середню зарплату близько 28–30 тисяч гривень завищені та не відображають реальної ситуації.

Таку думку в ефірі Ранок.LIVE висловив експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов.

Реальні доходи в регіонах

Попов озвучив статистику щодо працівників ринків і невеликих торговельних точок: вони часто трудяться по 12–14 годин на добу і при цьому заробляють значно менше від офіційної середньої зарплати, особливо в регіонах.

"Це взагалі економічно необґрунтована цифра. Це білі зарплати супербілих компаній. Тому якщо ми пройдемося по центру Києва, подивимося на середню зарплату в офісах, там ми нарахуємо десь 30-35 тисяч гривень зарплати. Але скільки заробляє ларьочник на базарі в Києві? Тисячу гривень за зміну 14 годин із 8 ранку до 10 вечора. Скільки так можна походити на роботу? Ну не походиш 24 дні, об'єктивно. Тому робочих днів буде набагато менше, припустимо 16-17. Тобто зарплата працівника буде 17 тисяч гривень. І це в Києві", — зауважив експерт.

У регіонах цифри ще нижчі. У Сумах за таку ж роботу людина отримує близько 500 гривень за зміну. У райцентрах може бути й 300 гривень.

Тіньова економіка та мігранти

Також Попов зазначив, що значна частина економіки перебуває "в тіні".

"У нас на чорному ринку працює 45% економіки мінімум, тобто 45% ВВП. Це офіційні оцінки МВФ. Тому насправді середня зарплата по Україні 17-18 тисяч гривень, і це відверта правда", — додав він.

За його словами, за такі гроші трудові мігранти працюватимуть ще й довше, ніж українці, тому в окремих галузях вони здатні перемагати конкурентів на ринку праці. Іммігранти готові трудитися важче, інтенсивніше та складніше за одну й ту ж плату.

