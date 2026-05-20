Головна Фінанси Трудові мігранти можуть витіснити українців: експерт пояснив ризик

Дата публікації: 20 травня 2026 12:10
Конкуренція українцям: мігранти перехоплюють частину вакансій
Мігранти готові працювати більше українців. Фото: 24 канал, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Трудові мігранти можуть виявитися конкурентнішими за українців. На таку ситуацію впливає те, що реальна середня зарплата в Україні значно нижча за статистику. Офіційні дані про середню зарплату близько 28–30 тисяч гривень завищені та не відображають реальної ситуації.

Таку думку в ефірі Ранок.LIVE висловив експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов.

Реальні доходи в регіонах

Попов озвучив статистику щодо працівників ринків і невеликих торговельних точок: вони часто трудяться по 12–14 годин на добу і при цьому заробляють значно менше від офіційної середньої зарплати, особливо в регіонах.

"Це взагалі економічно необґрунтована цифра. Це білі зарплати супербілих компаній. Тому якщо ми пройдемося по центру Києва, подивимося на середню зарплату в офісах, там ми нарахуємо десь 30-35 тисяч гривень зарплати. Але скільки заробляє ларьочник на базарі в Києві? Тисячу гривень за зміну 14 годин із 8 ранку до 10 вечора. Скільки так можна походити на роботу? Ну не походиш 24 дні, об'єктивно. Тому робочих днів буде набагато менше, припустимо 16-17. Тобто зарплата працівника буде 17 тисяч гривень. І це в Києві", — зауважив експерт.

У регіонах цифри ще нижчі. У Сумах за таку ж роботу людина отримує близько 500 гривень за зміну. У райцентрах може бути й 300 гривень.

Тіньова економіка та мігранти

Також Попов зазначив, що значна частина економіки перебуває "в тіні".

"У нас на чорному ринку працює 45% економіки мінімум, тобто 45% ВВП. Це офіційні оцінки МВФ. Тому насправді середня зарплата по Україні 17-18 тисяч гривень, і це відверта правда", — додав він.

За його словами, за такі гроші трудові мігранти працюватимуть ще й довше, ніж українці, тому в окремих галузях вони здатні перемагати конкурентів на ринку праці. Іммігранти готові трудитися важче, інтенсивніше та складніше за одну й ту ж плату.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи буде індексація зарплат у 2026 році. Наразі зарплати українців залишаються на одному рівні з початку року. Держслужба статистики вже визначилася з новим індексом інфляції, який може вплинути на осучаснення зарплати вже в червні. 

Також Новини.LIVE писали, що деякі будівельники зароблятимуть більше. Уряд схвалив нові правила, завдяки яким кошторисна зарплатня зможе наблизитися до реального ринкового рівня. Тепер будівельники зможуть отримувати до 60 тисяч гривень. 

мігранти середня зарплата ефір Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
